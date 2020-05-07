AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مقتل مستشار زعيم ميليشيات الحوثي في اليمن

الخميس 07/مايو/2020 - 11:01 م
صدى البلد
Advertisements
القسم الخارجي
أعلنت ميليشيات الحوثي في اليمن، اليوم الخميس ، مقتل القيادي في الميليشيات محمد الحمران، في اشتباكات قرب محافظة مأرب اليمنية. 


وقالت الميليشيات وفق ما نقلته وسائل الإعلام الأوروبية إن القيادي الحمران كان مستشارا لزعيمهم عبد الملك الحوثي، ومقربا منه.
 

ويعد الحمران أعلى رتبة تقتل هذا العام، بين القيادات الحوثية في اليمن. 


وقال تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، إن ميليشيا الحوثي الانقلابية ارتكبت 2572 انتهاكًا لوقف إطلاق النار منذ إعلانه. 


وأضاف المالكي في تصريحات نقلتها قناة "الإخبارية" السعودية: "الميليشيا الحوثية انتهكت هدنة وقف إطلاق النار 80 مرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة. 


وكان المالكي أعلن في وقت سابق، أن  الحوثيين أطلقوا صباح الثلاثاء صاروخين باليستيين من محافظة صنعاء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السعودية: اعتراض وتدمير زورقين مسيرين عن بُعد أطلقتهما مليشيا الحوثي

تفاصيل اعتراض صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيا الحوثي على الرياض

البحرين تدين إطلاق الحوثيين صواريخ بالستية على مدينتي الرياض وجازان بالسعودية

قرقاش يكشف سر الهجوم الصاروخي الحوثي على السعودية

التحالف: ميليشيات الحوثي حاولت استهداف مدنيين في السعودية

مليشيا الحوثي تنتهك مبادرة التحالف العربي لوقف إطلاق النار في اليمن

ترشيحاتنا

إجراءات احترازية لتجنب التزاحم في المدارس عند تسليم الأبحاث.. تعرف عليها

مش عاوز اسمع صوتك نهائي.. بيان ناري من مرتضى منصور ضد ممدوح عباس

صحيفة إماراتية: جمهور الزمالك مقهور بعد منح "ماركا" استاد القاهرة اسم الأهلي

تزوج وأفطر رمضان كله ثم مات .. دار الإفتاء تكشف الحكم الشرعي.. فيديو

مسلسل الاختيار الحلقة 14.. المنسي يعلم مكان هروب هشام عشماوي وعماد عبد الحميد

خطاب توضيحي جديد.. التعليم تشرح تعليمات تسليم أبحاث طلاب المدارس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ليلة النصف من رمضان.. شاهد أقرب صور للبدر العملاق في سماء مصر

بلا مبرر.. أمريكي يطعن زوجته ويلقي برضيعته من فوق جبل

بعد رصدها في الولايات المتحدة.. تعرف على مخاطر "الدبابير الآسيوية القاتلة" على الإنسان والنحل