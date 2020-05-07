مقتل مستشار زعيم ميليشيات الحوثي في اليمن

أعلنت ميليشيات الحوثي في اليمن، اليوم الخميس ، مقتل القيادي في الميليشيات محمد الحمران، في اشتباكات قرب محافظة مأرب اليمنية.









وقالت الميليشيات وفق ما نقلته وسائل الإعلام الأوروبية إن القيادي الحمران كان مستشارا لزعيمهم عبد الملك الحوثي، ومقربا منه.





ويعد الحمران أعلى رتبة تقتل هذا العام، بين القيادات الحوثية في اليمن.









وقال تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، إن ميليشيا الحوثي الانقلابية ارتكبت 2572 انتهاكًا لوقف إطلاق النار منذ إعلانه.









وأضاف المالكي في تصريحات نقلتها قناة "الإخبارية" السعودية: "الميليشيا الحوثية انتهكت هدنة وقف إطلاق النار 80 مرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.









وكان المالكي أعلن في وقت سابق، أن الحوثيين أطلقوا صباح الثلاثاء صاروخين باليستيين من محافظة صنعاء.