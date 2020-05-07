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رياضة

مختار مختار يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك لـ عامر عامر.. فيديو

الخميس 07/مايو/2020 - 11:21 م
مختار مختار
مختار مختار
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عمرو ابوبكر
كشف مختار مختار المدير الفني لفريق كرة القدم بنادي الانتاج الحربي، موقفه من عودة الدوري الممتاز بعد تعليقه بسبب فيروس كورونا.

وقال مختار خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي ابراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية اون تايم سبورت، إن التسرع في هذه الأمور لن يكون جيداََ ولن نعود بسلام طالما يوجد استعجال.

وأضاف مختار، أنه يتواصل مع لاعبي الانتاج بشكل دوري لعدم تكاسلهم وعدم زيادة وزنهم والحفاظ على لياقتهم بعض الشئ لعدم الخسارة والعودة سريعاََ.

واشار مختار الى أن، ما ننتظره في الوقت الحالي هو فترة اعداد اللاعبين، شهر او شهرين سيمكننا من اعداد اللاعبين بنسبة ٨٠٪.

وعن عامر عامر حارس مرمى فريقه، أكد مختار أن المفاوضات الجادة هي التي نتطرق للحديث عنها وغير ذلك كله اجتهادات صحفية.

وأكمل: لا يوجد أي مفاوضات رسمية حتى الآن لضم عامر من الأهلي أو الزمالك او عقود احتراف. 
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