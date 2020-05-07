AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

العدل: ترقية 25853 موظفًا بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية

الخميس 07/مايو/2020 - 11:28 م
المستشار عمر مروان
المستشار عمر مروان وزير العدل
Advertisements
عمرو خليفة - جودت عيد
أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل؛ عدة قرارات  بتسكين وترقية عدد 25853 موظفًا بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية بكافة الدرجات الوظيفية والمجموعات النوعية على مستوى الجمهورية.

تأتي تلك الترقيات في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بتحسين أوضاع الموظفين والدفع بذوي الكفاءات إلى الوظائف الأعلى للارتقاء بالجهاز الإداري للدولة ، وإعمالًا للكتاب الدوري رقم 1 لسنة 2019 الصادر من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وتم خلال الحركة ترقية ١٤٦٣١ موظفا بالقسم المدني؛ و٧٠٧٧ موظفا بقلم المحضرين؛ و٢٧٦٨ موظفا بالخدمات المعاونة والحرفية؛ و١٣٧٧ موظفا بالمحاكم المتخصصة.

كما أصدر وزير العدل تعليماته إلى كافة قطاعات الوزارة بترقية كل من استوفى شروط الترقية دون تأخير ، والاهتمام بجدية تقارير الأداء حتى يمكن فرز العناصر المتميزة ، وتسكينها في الوظائف المناسبة .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحكومة توافق على إجراء حركة ترقيات للخاضعين للخدمة المدنية

ترشيحاتنا

تحرك عاجل من الصحة بشأن سيدة مصابة بكورونا ملقاه بفناء مستشفى

بعد مد تعليق النشاط.. اتحاد الكرة يحسم جدل مصير الدوري الممتاز

بشار الأسد يثير الجدل في الكويت لهذا السبب

مقتل مستشار زعيم ميليشيات الحوثي في اليمن

بلا مبرر.. أمريكي يطعن زوجته ويلقي برضيعته من فوق جبل

بعد خيانتها لـ عهد.. أجرأ 5 صور لـ حلا شيحة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ليلة النصف من رمضان.. شاهد أقرب صور للبدر العملاق في سماء مصر

بلا مبرر.. أمريكي يطعن زوجته ويلقي برضيعته من فوق جبل

بعد رصدها في الولايات المتحدة.. تعرف على مخاطر "الدبابير الآسيوية القاتلة" على الإنسان والنحل