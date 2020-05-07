العدل: ترقية 25853 موظفًا بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية

أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل؛ عدة قرارات بتسكين وترقية عدد 25853 موظفًا بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية بكافة الدرجات الوظيفية والمجموعات النوعية على مستوى الجمهورية.





تأتي تلك الترقيات في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بتحسين أوضاع الموظفين والدفع بذوي الكفاءات إلى الوظائف الأعلى للارتقاء بالجهاز الإداري للدولة ، وإعمالًا للكتاب الدوري رقم 1 لسنة 2019 الصادر من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.





وتم خلال الحركة ترقية ١٤٦٣١ موظفا بالقسم المدني؛ و٧٠٧٧ موظفا بقلم المحضرين؛ و٢٧٦٨ موظفا بالخدمات المعاونة والحرفية؛ و١٣٧٧ موظفا بالمحاكم المتخصصة.





كما أصدر وزير العدل تعليماته إلى كافة قطاعات الوزارة بترقية كل من استوفى شروط الترقية دون تأخير ، والاهتمام بجدية تقارير الأداء حتى يمكن فرز العناصر المتميزة ، وتسكينها في الوظائف المناسبة .



