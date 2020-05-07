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فن

محمد عز ينشر صورا جديدة من كواليس الاختيار

الخميس 07/مايو/2020 - 11:38 م
صدى البلد
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شروق حمدى

نشر الفنان محمد عز مجموعة من الصور الجديدة من خلال حسابه الشخصى بموقع انستجرام  من كواليس مسلسل "الاختيار" .



وعلق على الصور قائلا : "الاختيار، منسي، خالد سفاح، يا رب كرمك وتوفيقك".



وعلى صعيد آخر تصدر مسلسل الاختيار، مؤشرات البحث (تريند) بعد عرض الحلقة 14، على قناة ON E الفضائية، وتصاعد الأحداث بها، ضمن الموسم الدرامي الرمضاني. 



بدأت أحداث مسلسل الاختيار الحلقة 14، بتفجير إرهابي استهدف نقطة عسكرية للقوات المسلحة في سيناء، ولكن شجاعة وبسالة الجندي ياسر، أنقذت الكثير من الجنود، بافتداء الباقين بنفسه، عندما واجه التكفيري الذي فجر نفسه في وسط نقطة التمركز العسكري. 


تقوم جماعة أنصار بيت المقدس، التكفيرية بترحيل الإرهابيين هشام عشماوي (أحمد العوضي)، وعماد عبد الحميد (عابد عناني)، إلى مكان جديد لهما، عبارة عن مزرعة بها ملغمة بالعبوات التفجيرية، وما يجعل (هشام وعماد) يضجران من طريقة معاملتهما، لكنهما يساويان أمورهما مع أمير الجماعة الذي أعلن، ضمهما إلى مجلس الشورى العسكري للجماعة. 


وتختتم أحداث الحلقة، بمعرفة الضابط أحمد المنسي (أمير كرارة) بقيام جماعة أنصار بيت المقدس، بتجهيز مكانهم الجديد الذي سيكون قاعدتهم العسكرية، ويشك في تواجد هشام عشماوي وعماد عبد الحميد هناك، ويتوجه الجيش إلى هذا المكان. 
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