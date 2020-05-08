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أخبار العالم

أمريكا تسجل 2495 حالة وفاة خلال 24 ساعة

الجمعة 08/مايو/2020 - 12:17 ص
صدى البلد
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وكالات
أعلنت السلطات الصحية في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، تسجيل 2495 حالة وفاة من جراء الإصابة بفيروس كورونا.

ويرتفع بذلك عدد الوفيات بالفيروس في أمريكا إلى 73297 حالة وفاة. بحسب وكالة رويترز.

وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم 3,905,453 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 270,123 حالة وفاة، بحسب موقع "وورلد ميتر".

وأشار الموقع إلى أن اجمالي الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية بلغ 1,289,028حالة إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 76,791.

واحتلت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول المتضررة من انتشار وباء فيروس كورونا، وجاءت بعدها إسبانيا بمعدل إصابات بلغ 256,855 اصابة، ونحو  26,070 حالة وفاة.
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