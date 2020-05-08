الانتصار على كورونا.. خروج 14 حالة بأسوان بعد شفائهم من الفيروس ليرتفع المتعافون إلى 197 مواطنا

وتتوالى انتصارات مصابي فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) ليحققوا بعزيمتهم النجاح على الفيروس والتماثل للشفاء والخروج من مستشفى أسوان التخصصى للعزل، وأيضًا من المدينة الشبابية .





وقد ارتفعت حصيلة المتعافين من فيروس كورونا بمحافظة أسوان إلى 197 حالة والذين تماثلوا للشفاء ، وخرجوا جميعًا من مستشفى العزل بالصداقة الجديدة ، ومن المدينة الشبابية.





وفى هذا الإطار قال الدكتور نجيب نجيب مدير الطب الوقائى بالإدارة الصحية بأسوان بأنه تم أمس الخميس خروج 14 حالة جديدة بعد تعافيهم من فيروس كورونا ، وتحول حالتهم من إيجابية إلى سلبية للمرض منهم 9 حالات من مستشفى العزل بمنطقة الصداقة بمدينة أسوان ، و 5 حالات من المدينة الشبابية.







ويرتفع بذلك عدد الحالات التى تعافيت من كورونا وخرجت من مستشفى العزل بأسوان إلى 127 حالة ، بالإضافة إلى 70 حالة خرجت من المدينة الشبابية .





وبالتوازى مع ذلك قام اثنان من المتعافين من فيروس كورونا بمدينة أسوان بالتبرع بعينات دم ببلازما وذلك كنوع من المساهمة منهم لعلاج الحالات الحرجة المصابة بالفيروس.







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