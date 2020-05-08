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رياضة

تصويت الـ BBC .. سون يتفوق على صلاح .. واكتساح من لاعبي ليفربول على الجوائز

الجمعة 08/مايو/2020 - 12:38 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
تفوق الكوري الجنوبي سون هيونج مين، نجم توتنهام هوتسبير، على جائزة جديدة هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي جوائزها لأفضل اللاعبين للأهداف هذا الموسم والذي يعتمد على تصويت الجماهير.

وفاز سون بجائزة أفضل هدف في الدوري الإنجليزي، المقدمة من هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، حيث حصد هدف النجم الكوري الجنوبي ضد بيرنلي على 28% من الأصوات.

وحل هدف محمد صلاح نجم ليفربول ضد نيوكاسل في المركز الثاني بـ23%، بينما حصل هدف البلجيكي كيفين دي بروين، نجم مانشستر سيتي، أمام نيوكاسل، على المركز الثالث بـ18%.

واُختير أداما تراوري، لاعب ولفرهامبتون، كمفاجأة الموسم، بعد تألقه في الدوري الإنجليزي والدوري الأوروبي.

وتم إختيار هندرسون أفضل قائد، و توج يورجن كلوب بجائزة المدرب الأفضل في البطولة.

فقد اختار الجمهور صفقة إعارة دين هندرسون من مانشستر يونايتد إلى شيفيلد يونايتد كصفقة الموسم.

جدير بالذكر أن منافسات الدوري الإنجليزي قد توقف بسبب تفشي فيروس كورونا، وقد بدأت بعض الأندية في العودة مجددًا إلى التدريبات خلال الأسابيع الجارية.


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