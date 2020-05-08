آمنة ومتعددة الاستخدام .. 10 مواصفات لماسك القماش للحماية من فيروس كورونا

بعد انتشار فكرة الماسكات القماش للمساعدة على إبطاء انتشار فيروس كورونا نشر مركز السيطرة علي الأمراض و الوقاية منها (CDC) في و لاية جورجيا و التابع لوزارة الصحة الأمريكية مواصفات ارتداء ماسك القماش وهي :





يجب أن تكون أغطية الوجه القماشية " ماسك القماش

تتناسب بشكل مريح مع جانب الوجه بشكل مريح

تكون مؤمنة بالعلاقات أو حلقات الأذن

تشمل طبقات متعددة من القماش

تسمح بالتنفس بدون قيود

تكون قادرة على غسلها وتجفيفها آليًا دون تلف أو تغيير الشكل





يوصي مركز السيطرة على الأمراض بارتداء أغطية الوجه القماشية في الأماكن العامة حيث يصعب الحفاظ على تدابير التباعد الاجتماعي الأخرى (على سبيل المثال ، متاجر البقالة والصيدليات) ، خاصة في المناطق التي ينتقل فيها المجتمع بشكل كبير.





كما تنصح مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) باستخدام أغطية وجه بسيطة من القماش لإبطاء انتشار الفيروس ومساعدة الأشخاص الذين قد يكون لديهم الفيروس ولا يعرفون ذلك من نقله إلى الآخرين. يمكن استخدام أغطية الوجه المصنوعة من القماش المصنوعة من الأدوات المنزلية أو المصنوعة في المنزل من المواد الشائعة بتكلفة منخفضة كإجراء إضافي طوعي للصحة العامة.





لا ينبغي وضع أغطية الوجه القماشية على الأطفال الصغار تحت سن الثانية ، أو أي شخص يعاني من صعوبة في التنفس ، أو فاقد الوعي أو عاجز أو غير قادر على إزالة القناع دون مساعدة.





أغطية الوجه القماشية الموصى بها ليست أقنعة جراحية أو أجهزة تنفس N-95. هذه هي الإمدادات الأساسية التي يجب أن تظل محفوظة للعاملين في مجال الرعاية الصحية والمستجيبين الطبيين الأوائل الآخرين ، على النحو الموصى به في إرشادات مركز السيطرة على الأمراض الحالية.





هل يجب غسل أغطية القماش أو تنظيفها بانتظام؟ كيف بانتظام؟

نعم. يجب غسلها بشكل روتيني اعتمادًا على وتيرة الاستخدام.





كيف يمكن تعقيم / تنظيف غطاء القماش بأمان؟