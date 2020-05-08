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توك شو

أنا مش أم.. سلوي عثمان تكشف مفاجأة عن دورها في مسلسل البرنس

الجمعة 08/مايو/2020 - 04:00 ص
سلوي عثمان
سلوي عثمان
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حمزة شعيب

كشفت الفنانة سلوى عثمان،  مفاجأة جديدة عن حياتها الشخصية، موضحة انها لم تعش دور الأمومة فى حياتها الطبيعية لذلك بأخرج هذا الشعور فى التمثيل، وتابعت " أنا مش أم وعليه أنا بطلع الأمومة فى الشغل لانى مش بعشها فى الحياة الطبيعية".

وأعربت سلوى عثمان عن سعادتها الكبيرة من ردود الفعل الإيجابية، بشان المشهد المؤثر الذى قدمته بمسلسل البرنس، مردفة: "من كتر الاتصالات أنا معرفتش اكمل الحلقة بعد المشهد.. وأصدقائى اتصلوا بى وقالوا لى أنت طالعة تريند.. أنا سعيدة بردة فعل الناس، وأنا كنت اعمله من قلبى علشان الناس تكون مبسوطة لكن لم اتوقع رد الفعل الكبير".

ونوهت إلى أن المشهد لم يعد بل تم تصويره مرة واحدة، معقبة: "المشهد ده مينفعش يتعاد .. اتعمل مرة واحدة ولم أعده".

ولفتت إلى أنها ورثت موهبة التمثيل عن والدها الذى كان يعمل موجه أول تربية مسرحية فى الإسكندرية، وتابعت: "وأنا فى سن السابعة كنت أذهب معه للمسرح واشارك معه فى الأعمال المتعلقة بالأطفال".
 
وأكملت الفنانة سلوى عثمان: "الفن هو رسالة تقدم للمجتمع وأتمنى أن نكون قدمنا رسالة جيدة تليق بالمشاهدين".
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