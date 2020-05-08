AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

خصم 30 ألف جنيه على أسعار شيفروليه في مصر اليوم .. بعد طرح كابتيفا 2020 chevrolet captiva

الجمعة 08/مايو/2020 - 08:00 ص
كابتيفا 2020
كابتيفا 2020
Advertisements
اشرف عطية

أسعار السيارات في مصر تشهد كثيرًا من التغيرات التي أثرّت على عملية الشراء هبوطًا خصوصا بعد فرض حظر التجول في إطار الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد و ارتفاع اعداد الاصابة بة. 


لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات ويترقب هبوط الأسعار ليبدأ في اتخاذ قرار الشراء، وقررت شركة شيفرولية طرح تخفيضات علي جميع موديلاتها تصل الى 30.000 جنيه.


نستعرض أسعار شيفروليه اليوم في مصر بعد الخصم وبعد طرح كابتيفا ٢٠٢٠ chevrolet captiva :


أسعار شيفروليه chevrolet
 

شيفروليه آفيو chevrolet aveo

 تبدأ اسعار السيارة شيفروليه آفيو chevrolet aveo من 192.900 جنيه حتى 198.300 جنيه لأعلى فئة بعد خصم 20.000 جنيه من سعرها الاصلي .

 

شيفروليه أوبترا chevrolet optra

 تبدأ اسعار السيارة شيفروليه أوبترا chevrolet optra  من 199.900 جنيه حتى 205.700 جنيه لأعلى فئة بعد خصم 30.000 جنيه من سعرها الاصلي .

 

شيفروليه ماليبو chevrolet malibu

تبدأ اسعار السيارة شيفروليه ماليبو chevrolet malibu من 369.990 جنيه حتى 429.990 جنيه لأعلى فئة بعد خصم 20.000 جنيه من سعرها الاصلي .

 

captiva 2020 

 شيفروليه كابتيفا chevrolet captiva 2020   

 كابتيفا ٢٠٢٠ تبدأ اسعارها من 309.990 جنيهات الي 379.990 جنيه لأعلي فئة سبع مقاعد 

 

 


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسعار شيفروليه 2020 في السعودية اليوم .. صور

أسعار شيفروليه chevrolet اليوم في مصر بعد التخفيضات الأخيرة ..صور

اسعار السيارات الكوري في مصر .. صور

انكماش في سوق السيارات بسبب كورونا.. وهبوط أسعار الكوري والياباني

أسعار شيفروليه chevrolet اليوم في مصر..صور

أسعار شيفرولية chevrolet اليوم في مصر.. صور

ترشيحاتنا

حقيقة أزمة عقود لاعبي الزمالك بسبب توقف النشاط الرياضي

ليلى أحمد زاهر لروجينا : أنا بتعلم من تمثيلك

مستشار الرئيس: تطعيم فيروس كورونا سيكون متاحا في نوفمبر المقبل.. فيديو

تعرف على المسئول عن الإبلاغ بإصابات كورونا

نجم الزمالك السابق: جوزيه سبب عدم عودتي للنادي الأهلي .. فيديو

نادر شوقي يفتح النار على أسامة نبيه عقب تصريحاته عن رفضه التسجيل في الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خصم 30 ألف جنيه على أسعار شيفروليه في مصر اليوم .. بعد طرح كابتيفا 2020 chevrolet captiva

عزومتك من المغرب.. فاصوليا وسلطة كسكسي وشوربة الطماطم المغربية

تسبب كوارث.. أطعمة ممنوع ذوبانها في الميكرويف