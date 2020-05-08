خصم 30 ألف جنيه على أسعار شيفروليه في مصر اليوم .. بعد طرح كابتيفا 2020 chevrolet captiva

أسعار السيارات في مصر تشهد كثيرًا من التغيرات التي أثرّت على عملية الشراء هبوطًا خصوصا بعد فرض حظر التجول في إطار الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد و ارتفاع اعداد الاصابة بة.
لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات ويترقب هبوط الأسعار ليبدأ في اتخاذ قرار الشراء، وقررت شركة شيفرولية طرح تخفيضات علي جميع موديلاتها تصل الى 30.000 جنيه.
نستعرض أسعار شيفروليه اليوم في مصر بعد الخصم وبعد طرح كابتيفا ٢٠٢٠ chevrolet captiva :
شيفروليه آفيو chevrolet aveo
تبدأ اسعار السيارة شيفروليه آفيو chevrolet aveo من 192.900 جنيه حتى 198.300 جنيه لأعلى فئة بعد خصم 20.000 جنيه من سعرها الاصلي .
شيفروليه أوبترا chevrolet optra
تبدأ اسعار السيارة شيفروليه أوبترا chevrolet optra من 199.900 جنيه حتى 205.700 جنيه لأعلى فئة بعد خصم 30.000 جنيه من سعرها الاصلي .
تبدأ اسعار السيارة شيفروليه ماليبو chevrolet malibu من 369.990 جنيه حتى
429.990 جنيه لأعلى فئة بعد خصم 20.000 جنيه من سعرها الاصلي .