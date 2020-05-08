بادجي: مروان محسن ليس سيئا .. كان من العار علينا الخسارة مرتين أمام صن داونز .. فيديو

قال السنغالي أليو بادجي ، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه يبذل كل جهده للحصول على فرصة للتواجد بتشكيل فريق الكرة والحصول على ثقة الجهاز الفني والجماهير الغفيرة .





وانضم أليو بادجي لصفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير الماضي، بتوصية من السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الكرة الأول.





وأضاف بادجي خلال لقاءه عبر قناة أون تايم سبورت: "بالتأكيد لا أضع شرط في عقدي لكي ألعب بشكل أساسي أنا لاعب مثل كل اللاعبين جئت من أجل التعلم وابذل جهد لكي استحق المشاركة، والمنافسة لصالح الجميع، العالم كله يجب المكافحة والقتال من أجل المشاركة ولا يجوز لاعب يضع شرط مثل هذا في عقده".





وبسؤاله هل رحيل وليد أزارو أعطى الفرصة له، رد قائلًا: "لا أفكر بهذه الطريقة لا أعرف وليد أزارو عندما انضممت كنت أعلم أن هناك لاعب سيرحل وعلمت أنه سيرحل، ولكن انضممت من أجل المشاركة والتعلم ولدي عمل يجب أن اعمل لأجله ".





الرأي الأول والأخير للجماهير ولا يصح أن يضع الانتقادات في عقله، ومسئولية الأهداف ليست لوحده ولكن مسئولية الفريق ككل، وعلاقتي بمروان محسن جيدة وبالكل". وعن مروان محسن والهجوم عليه، قال بادجي : "هذا عالم كرة القدم، حينما لا تلعب بالشكل المطلوب تتعرض للانتقادات وهو لاعب جيد ويمكن أن يسجل أهداف كثيرة، ولكن له أدوار داخل الملعب ومساعدة زملائه ،هو ليس لاعب سيء ويلعب في الأهلي والمنتخب وبالتأكيد هؤلاء المدربين ليسوا مخطئين ،









وعن مباراة صن داونز في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، قال بادجي : "سمعت أن الأهلي خسر بخماسية، وقلت لنفسي أنها ستكون مباراة هامة جدًا وستكون مباراة تكتيكية وبدنية صعبة، وحضرت نفسي لهذه المباراة وكنت مستعد للبدء في أي وقت وكنت فى قمة من التركيز في التدريبات قبل المباراة، والكل كان يستعد بأقصى طاقة لهذه المباراة، حتى لو كنت هلعب 5 دقائق يجب أن أكون جاهز".





واستطرد: "من العار أن الأهلي يخسر موسمين متكررين أمام صن داونز، لأن الأهلي رقم واحد في إفريقيا ولم يكن مسموح بالنسبة لنا الخسارة سنتين والكل كان يفكر بنفس الطريقة وتجاوز عقبة صن داونز".





واختتم: "الوداد فريق جيد جدًا ووصوله لهذه المرحلة فهو يستحق ذلك لن نُهدر حق أحد، من المعروف أن الأهلي الأفضل في إفريقيا وهو رقم واحد، لم نخسر نهائيا في البطولة المحلية ومستعدين لمواجهة أي فريق في افريقيا فريق كبير وعظيم ولكن ليس الأفضل، لو استعدنا بشكل جيد سنكون متواجدين في النهائي".





جدير بالذكر أن النادي الأهلي تأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، لمواجه الوداد المغربي، إلا أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، أجل منافسات البطولة الإفريقية لأجل غير مسمى، بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.