مسلسل لعبة النسيان الحلقة 14 .. شخص مجهول يراقب دينا الشربيني

ورقية تخبر بهيرة انها علمت إصابتها بانهيار عصبي منذ 5 سنوات وسألتها ما سبب اصابتها خاصة انها كانت سعيدة في حياتها مع أمجد.





ثم تذهب رقية لتقابل عمرو " احمد داوود" وتخبرها انها جمعت معلومات عن السكرتيرة زينة وانها كانت فتاة بسيطة وتتساءل كيف اصبحت لديها كل هذه الأموال.





وتبدأ رقية في مراقبة زينة وتقابل عمرو مجددا حتى يتواصلان لاي معلومة عنها ثم يخترق عمرو حساب زينة الالكتروني. وخلال احداث الحلقة، يتضح ان هناك شخص مجهول يراقب رقية ويصورها.



