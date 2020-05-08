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فن

مسلسل لعبة النسيان الحلقة 14 .. شخص مجهول يراقب دينا الشربيني

الجمعة 08/مايو/2020 - 05:09 ص
مسلسل لعبة النسيان
مسلسل لعبة النسيان
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شروق ابراهيم
شهدت أحداث الحلقة الـ 14 من مسلسل " لعبة النسيان" اخبار رقية " دينا الشربيني" لطبيبتها النفسية بهيرة " انجي المقدم" عن زينة سكرتيرة زوجها المقتول امجد "احمد صفوت" وان حولها غموض. 

ورقية تخبر بهيرة انها علمت إصابتها بانهيار عصبي منذ 5 سنوات وسألتها ما سبب اصابتها خاصة انها كانت سعيدة في حياتها مع أمجد. 

ثم تذهب رقية لتقابل عمرو " احمد داوود" وتخبرها انها جمعت معلومات عن السكرتيرة زينة وانها كانت فتاة بسيطة وتتساءل كيف اصبحت لديها كل هذه الأموال. 

وتبدأ رقية في مراقبة زينة وتقابل عمرو مجددا حتى يتواصلان لاي معلومة عنها ثم يخترق عمرو حساب زينة الالكتروني. وخلال احداث الحلقة، يتضح ان هناك شخص مجهول يراقب رقية ويصورها.

وتدور أحداث المسلسل حول استيقاظ رقية بعد غيبوبة 4 أشهر، فتكتشف أنها لا تتذكر أي شيء حدث في الست سنوات الأخيرة من عمرها، وأنها تسببت في مقتل زوجها بسبب خيانتها.

ويُعرض مسلسل لعبة النسيان حصريًا على شبكة قنوات mbc مصر الساعة 10 مساءً و 4 والنصف عصرًا على mbc مصر، والساعة 2 عصرًا و8 مساءً على قناة mbc مصر 2، كما تُذاع قبلها بيوم واحد على منصة شاهد.

وينتمي مسلسل "لعبة النسيان" لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي، "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان، ومن إنتاج iProductions.
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