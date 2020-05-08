ريهام سعيد تحذف كل صورها على إنستجرام و تتفرغ للعبادة.. فيديو

نشرت الإعلامية ريهام سعيد فيديو جديد عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور إنستجرام.
وظهرت ريهام سعيد وهي ترتدي العباءة السوداء وكتبت معلقة علي الفيديو : اشوفكوا على خير بعد رمضان يالا كلنا نتفرغ للعباده فقط نص الشهر فات وفرصتنا كبيرة للغفران. يا رب يسعد ايامكوا و تحققوا كل الي بتتمنوه دنيا و اخره باذن الله.
حاز الفيديو على إعجاب متابعيها وجاء أبرز تعليق :ربنا يتقبل منك بس هي فين صورك القديمة
وجاء رد ريهام سعيد :انا مسحت كل الصور
والجدير بالذكر أن محكمة جنح مستأنف الجيزة أصدرت قرارها منذ فترة، ببراءة الإعلامية ريهام سعيد في الدعوى المقامة ضدها من قبل سيدتين من أصحاب الوزن الزائد بسبب تصريحاتها عن السمنة.
ورفضت المحكمة الدعوى المقامة من المحامي أشرف ناجي لسنة 2019 ضد الإعلامية ريهام سعيد والاتهامات الموجهة إليها بإهانة الأشخاص الذين يعانون من أمراض السمنة، خلال إحدى حلقات برنامجها على إحدى القنوات الفضائية.
وفي حيثيات الحكم، قالت المحكمة إن مقيم الدعوى لم توجه إليه المتهمة ثمة إساءة بصفة شخصية وخلو الأوراق من ذلك.