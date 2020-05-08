ريهام سعيد تحذف كل صورها على إنستجرام و تتفرغ للعبادة.. فيديو

نشرت الإعلامية ريهام سعيد فيديو جديد عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور إنستجرام.





وظهرت ريهام سعيد وهي ترتدي العباءة السوداء وكتبت معلقة علي الفيديو : اشوفكوا على خير بعد رمضان يالا كلنا نتفرغ للعباده فقط نص الشهر فات وفرصتنا كبيرة للغفران. يا رب يسعد ايامكوا و تحققوا كل الي بتتمنوه دنيا و اخره باذن الله.





حاز الفيديو على إعجاب متابعيها وجاء أبرز تعليق :ربنا يتقبل منك بس هي فين صورك القديمة

وجاء رد ريهام سعيد :انا مسحت كل الصور





والجدير بالذكر أن محكمة جنح مستأنف الجيزة أصدرت قرارها منذ فترة، ببراءة الإعلامية ريهام سعيد في الدعوى المقامة ضدها ‏من ‏قبل سيدتين من أصحاب الوزن الزائد بسبب تصريحاتها عن السمنة‎.‎





ورفضت المحكمة الدعوى المقامة من المحامي أشرف ناجي لسنة 2019 ضد الإعلامية ريهام سعيد والاتهامات الموجهة إليها ‏بإهانة ‏الأشخاص الذين يعانون من أمراض السمنة، خلال إحدى حلقات برنامجها على إحدى القنوات الفضائية‎.‎













وفي حيثيات الحكم، قالت المحكمة إن مقيم الدعوى لم توجه إليه المتهمة ثمة إساءة بصفة شخصية وخلو الأوراق من ذلك‎.