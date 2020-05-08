فالنتينو الحلقة 14.. القبض على داليا البحيري.. تفاصيل

شهدت أحداث الحلقة ١٤ من مسلسل فالنتينو للزعيم عادل امام تطورات كثيرة.





رفضت دلال عبد العزيز الشبكة التي اشتراها نجلها "رفاعة" لخطيبته، وذلك لأن رفاعة وخطيبته قاما بشراء خاتم ألماس نصف قيراط وأيضا لم تعجب به، خاصة أنه صغير الحجم وقامت بالتحفظ عليه لإعادته مرة أخرى إلى الجواهرجي وشراء خاتم بفص ألماس أكبر يليق به وبقيمة والده ووالدته.





و" ضبطت الشرطة داليا البحيري بسبب ممارستها قراءة الفنجان للسياح داخل الفندق، وتحفظت على العملات الأجنبية التي قامت بالتحصل عليها من السياح داخل الفندق.





مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك في البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.





"فالنتينو" تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعى، حول "نور عبد المجيد" الشهير بفلانتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته دلال عبد العزيز؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال الأحداث ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.