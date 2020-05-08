AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

فالنتينو الحلقة 14.. القبض على داليا البحيري.. تفاصيل

الجمعة 08/مايو/2020 - 02:14 م
صدى البلد
Advertisements
شيري نبيل
شهدت أحداث الحلقة ١٤ من مسلسل فالنتينو للزعيم عادل امام تطورات كثيرة.

رفضت دلال عبد العزيز الشبكة التي اشتراها نجلها "رفاعة" لخطيبته، وذلك لأن رفاعة وخطيبته قاما بشراء خاتم ألماس نصف قيراط وأيضا لم تعجب به، خاصة أنه صغير الحجم وقامت بالتحفظ عليه لإعادته مرة أخرى إلى الجواهرجي وشراء خاتم بفص ألماس أكبر يليق به وبقيمة والده ووالدته.

و" ضبطت الشرطة داليا البحيري بسبب ممارستها قراءة الفنجان للسياح داخل الفندق، وتحفظت على العملات الأجنبية التي قامت بالتحصل عليها من السياح داخل الفندق.

مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك في البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.

"فالنتينو" تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعى، حول "نور عبد المجيد" الشهير بفلانتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته دلال عبد العزيز؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال الأحداث ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طارق الإبياري يكشف لصدى البلد تفاصيل مشاركته في فالنتينو

هدى المفتى تكشف تفاصيل دورها في فلانتينو مع الزعيم

فالنتينو الحلقة 7 .. داليا البحيرى تكشف لـ عادل إمام قصة قضايا الشيكات

الحلقة 8 من مسلسل فالنتينو.. دلال عبد العزيز تبحث عن عادل إمام

رانيا محمود ياسين: سعيدة بنجاح فالنتينو.. والعمل مع الزعيم أكثر من رائع

الحلقة 9 من مسلسل فلانتينو.. الظهور الأول لـ محسن منصور فى شخصية العجماوى

ترشيحاتنا

بشكل غير متوقع.. الصحة السعودية ترد على طلب تصريح سفر من سيدة

ناعمة و جذابة.. شاهد أبرز تسريحات شعر ياسمين صبري

التربية والتعليم: لا صحة لرفض استلام المشروعات البحثية من الطلاب لعدم سداد المصروفات المدرسية

هنيدي يطالب بتوقيع أشد عقوبة على مرتكبي واقعة تعذيب القطة

يجعل الله يقضي لك 100 حاجة.. علي جمعة يوصي بترديد هذا الذكر يوم الجمعة

فيديوجراف.. أسباب وعلاج جرثومة المعدة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تويوتا وسوبارو يتشاركان فى إنتاج موديل 86 الرياضى الجديد..صور

بشرى خير.. دواء لالتهاب المفاصل يقضي على فيروس كورونا

أثار الاستياء على السوشيال ميديا.. فتيات يعذبن قطة بطريقة وحشية.. تعرف على القصة