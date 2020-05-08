كريزي تاكسي.. اختطاف شاب في الإسكندرية

"سعيد طيارة يجي بإشارة" .. كانت تلك الشخصية التي قدمها الفنان إبراهيم السمان في الحلقة 14 من الجزء الثاني من برنامج " كريزي تاكسي " المعروض على قناة الحياة.





تم تصوير الحلقة في شوارع إسكندرية حيث قدم شخصية شخص بلطجي من بولاق وجاء الإسكندرية مخصوص من أجل خناقة.

ويبدأ في الحديث عن الشباب الإسكندراني بطريقة سيئة ويقول عنهم أنهم مجرد كلام ولا يقدرون على المشاجرات وأنهم "معيوبين"، وفجأة يكتشف الراكب وجود أحد الأشخاص داخل شوال في الكرسي الخلفي للتاكسي ومخطوف من قبل سعيد طيارة، وهنا يتحول الراكب تمامًا ويبدأ في ضرب سعيد ويهدده بالشرطة فيكشف إبراهيم حقيقة المقلب.





الجزء الثاني من برنامج "كريزي تاكسي" الذي يعرض على قناة الحياة من إخراج منار زين.





ويأتي الجزء الثاني من البرنامج هذا العام بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول من البرنامج العام الماضي.



