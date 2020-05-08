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حوادث

غرق طالب أثناء الاستحمام في نهر النيل بسوهاج

الجمعة 08/مايو/2020 - 12:46 م
غرق طالب اثناء الاستحمام
غرق طالب اثناء الاستحمام في نهر النيل بسوهاج
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خالد رياض
تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة طالب غرق في نهر النيل أثناء الاستحمام، بقرية الأحايوة دائرة مركز العسيرات بسوهاج.

تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي، وأخطرت النيابة العامة وصرحت بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج إخطارا بلواقعة، وتبين من التحريات غرق السيد احمد السيد، 16 عاما طالب يقيم بناحية أولاد الشيخ دائرة مركز المنشاة  داخل نهر النيل أثناء الاستحمام، وتم انتشال الجثة ونقلها لمشرحة المستشفى المركزي .

وبسؤال خاله "علي.ا.ن"50 عاما عامل ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء قيام نجل شقيقته بالاستحمام بالنهر بذات الناحية ولعدم إجادته السباحة غرق به ونفى الشبهة الجنائية .

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة افاد ان سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية، وأيدت تحريات المباحث ذلك.

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