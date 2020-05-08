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برلمان

الأَوْلَى تكليف الخريجين.. صحة البرلمان: تحويل الصيادلة إلى أطباء في هذه الحالة

الجمعة 08/مايو/2020 - 01:02 م
مواجهة فيروس كورونا
مواجهة فيروس كورونا
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أحمد أيمن
رفض النائب أيمن أبو العلا، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اقتراح تحويل الصيادلة لأطباء بهدف سد عجز الأطباء بالمستشفيات ومواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنه لا توجد أزمة أو عجز في عدد الأطباء خلال الفترة الحالية وإن وجدت سيتم التعاقد فورا مع أطباء التكليف والامتياز من باب أولى.

وأوضح أبو العلا في تصريحات خاصة، أن هذا المقترح معمول به في الخارج، حيث يمكن للصيدلي ممارسة الطب شرط أن يقوم بدراسة تكميلة للتأهيل ويحصل على شهادة بذلك، ونفس الحال للطبيب الذي يرغب في ممارسة الصيدلة، مشيرا إلى أن هذا الأمر يحتاج إلى مناقشة مستفيضة ودراسة طويلة لتطبيقه في مصر.

وتابع النائب أن الوقت الحالي لا يسمح بمثل هذه الخلافات والمقترحات، فالأولى حاليا التركيز على القضية الأساسية وهي مواجهة فيروس كورونا بما لا يضر بمصلحة المواطن، مطالبا الجميع بالعمل كل في مكانه وتخصصه سواء كان صيدليا أو طبيبا أو أحد الأطقم الطبية فالجميع يعمل بالمنظومة الطبية لتحقيق هدف واحد مشترك.

وأكد عضو لجنة الصحة، أن هناك 8 آلاف طبيب دفعة مارس 2020 ينتظرون التكليف لممارسة المهنة؛ لكن هناك اعتراض على نظام التكليف الجديد والعودة إلى النظام القديم، الأمر الذي يتم بحثه حاليا من قبل لجنة الصحة بالبرلمان لحل الأزمة. 

وتقدم عدد من النواب بمقترح مثيرا للجدل بتجنيد الصيادلة للاستعانة بهم في صفوف الجيش الأبيض من الأطباء في مواجهة كورونا، لحل أزمة عجز الأطباء بالمستشفيات والسيطرة على انتشار الفيروس. 

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