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برلمان

لمواجهة كورونا.. تحرك برلماني لضم الصيادلة في صفوف الجيش الأبيض

الجمعة 08/مايو/2020 - 11:41 ص
أطباء
أطباء
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أحمد أيمن
لحل أزمة عجز الأطباء بالمستشفيات والسيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد داخل مصر، تقدم عدد من النواب بمقترح مثيرا للجدل بتجنيد الصيادلة للاستعانة بهم في صفوف الجيش الأبيض من الأطباء في مواجهة كورونا.

تقدم النائب محمد الحناوي، بطلب إحاطة في هذا الشأن إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتور هالة زايد وزيرة الصحة بتكليف خريجي كليات الطب والصيدلة للاستعانة بهم في مواجهة فيروس كورونا.

وتسائل الحناوي في طلبه، عن أسباب تأخير تكليف كليات الطب والصيدلة من الخريجين الجدد حتى الآن، خاصة في ظل عجز أعداد الأطباء بالمنشآت والمستشفيات والمراكز الصحية، مطالبا بضرورة تكليف الخريجين من الصيادلة وتلبية رغبة خريجي مختلف التخصصات الطبية بالتطوع والعمل داخل صفوف جيش مصر الأبيض.

بدوره تقدم النائب سعيد حساسين، هو الآخر بطلب إحاطة للحكومة بالإسراع في تكليف خريجى دفعة كليات الصيدلة عام 2018 للاستعانة بهم في مواجهة فيروس كورونا، منتقدا أسباب تأخير تكليفهم حتى الآن.

وأكد حساسين في طلبه على أهمية إصدار قرار التكليف وإعطاء الأولوية لخريجي الصيدلة في سد عجز الأطباء ومواجهة أزمة كورونا، في ظل رغبة تطوع مختلف التخصصات الطبية للمساهمة في مواجهة الأزمة.

في سياق متصل، اقترح اللواء طبيب أحمد التاودی رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية، عقد اجتماع مع نقابة الأطباء لمناقشة تحويل الصيادلة إلى أطباء بشريين بعد حصولهم على دراسات معادلة للشهادة، وذلك للاستعانة بهم في مواجهة تداعيات جائحة كورونا.
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