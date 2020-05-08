تسجيل 1410 إصابة جديدة و229 حالة وفاة بفيروس كورونا في إسبانيا

أعلنت السلطات الإسبانية اليوم الجمعة تسجيل 1410 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد او كوفيد19خلال 24 ساعة ليرتفع الإجمالي إلى 222,857 حالة.





وقالت الصحة الإسبانية إنه تم تسجيل 229 حالة وفاة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 26299 وفاة.





وفى سياق منفصل حذّرت الأمم المتحدة من شبح مجاعات ونزاعات يهدّد الكثير من البلدان الهشة والضعيفة بسبب جائحة «كوفيد - 19»، معلنة أنها رفعت من ملياري دولار إلى 6.7 مليار دولار قيمة ندائها لمكافحة فيروس «كورونا»، ولإنقاذ ملايين الأرواح وتجنب المزيد من النزاعات في هذه البلدان.





وتوقّع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسّق المعونة الطارئة، مارك لوكوك، أن يصل الوباء إلى ذروته في أفقر دول العالم بعد ثلاثة إلى ستة أشهر، لكنّه أشار إلى بروز أدلّة عن انخفاض الدخول واختفاء الوظائف وتراجع الإمدادات الغذائية وارتفاع الأسعار وافتقار الأطفال إلى اللقاحات والوجبات.



