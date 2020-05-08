AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تسجيل 1410 إصابة جديدة و229 حالة وفاة بفيروس كورونا في إسبانيا

الجمعة 08/مايو/2020 - 01:05 م
1410 إصابة كورونا
1410 إصابة كورونا جديدة و229 وفاة في إسبانيا
Advertisements
سمر صالح
أعلنت السلطات الإسبانية اليوم الجمعة تسجيل 1410 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد او كوفيد19خلال 24 ساعة ليرتفع الإجمالي إلى 222,857 حالة.

وقالت الصحة الإسبانية إنه تم تسجيل 229 حالة وفاة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 26299 وفاة.

وفى سياق منفصل حذّرت الأمم المتحدة من شبح مجاعات ونزاعات يهدّد الكثير من البلدان الهشة والضعيفة بسبب جائحة «كوفيد - 19»، معلنة أنها رفعت من ملياري دولار إلى 6.7 مليار دولار قيمة ندائها لمكافحة فيروس «كورونا»، ولإنقاذ ملايين الأرواح وتجنب المزيد من النزاعات في هذه البلدان.

وتوقّع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسّق المعونة الطارئة، مارك لوكوك، أن يصل الوباء إلى ذروته في أفقر دول العالم بعد ثلاثة إلى ستة أشهر، لكنّه أشار إلى بروز أدلّة عن انخفاض الدخول واختفاء الوظائف وتراجع الإمدادات الغذائية وارتفاع الأسعار وافتقار الأطفال إلى اللقاحات والوجبات. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هولندا تسجل 1019 إصابة جديدة بـ كورونا والوفيات 78 حالة

هولندا تسجل 112 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و 1172 إصابة

72 ألف إصابة و5690 وفاة.. كورونا يتفشي فى إسبانيا

100 مصاب جديد في المغرب .. وزيادة بالوفيات

العراق يعلن ارتفاع عدد إصابات كورونا لـ 1463

إيران تفقد السيطرة على كورونا.. تسجيل 84802 إصابة و5297 وفاة

ترشيحاتنا

دعاء ختم القرآن للميت مكتوب في رمضان.. وكيفية وهب ثواب قراءته للمتوفى بـ7 كلمات

تطبيقات إلكترونية ومعدات للميكنة.. مدبولي يتابع خطط انتقال الوزارات إلى العاصمة الإدارية

الوزراء يوضح حقيقة إنشاء كيان وسيط لإلحاق طلاب الثانوية العامة بالجامعات

تأجيل الدراسة وخسائر قناة السويس ..الحكومة تكشف 7 حقائق حول كورونا .. وتنفي 9 شائعات .. فيديو جراف

ناعمة و جذابة.. شاهد أبرز تسريحات شعر ياسمين صبري

هند بنت عتبة..كيف دخلت الإسلام وقصة مشاركتها في الحروب

AdvertisementS

بعد استعداد المطارات.. متى تعود حركة الطيران في مصر

الملابس لا تنقل الفيروس ولا مناعة للمتعافين..مجلس الوزراء يوضح 7 حقائق عن كورونا

تأجيل العام الدراسي الجديد 2020/2021 لأجل غير مسمى .. حقيقة أم شائعة

أحدث الإحصائيات.. كورونا يودي بحياة أكثر من 270 ألف شخص ويصيب 4 ملايين آخرين حول العالم

هل يتم فتح المساجد فى العشر الأواخر من رمضان ..الأوقاف تحسم الجدل

مدرب المنتخب يثير الجدل حول الزمالك والمحلة يطالب برد المستحقات

بعد أسامة نبيه.. أحمد عيد عبدالملك يعترف بتعمد إهدار الفرص أمام الزمالك.. فيديو

التربية والتعليم: لا صحة لرفض استلام المشروعات البحثية من الطلاب لعدم سداد المصروفات المدرسية

خلال 24 ساعة.. قاضي المعارضات يحسم الجدل في قضية فتاة التيك توك بعد إخلاء سبيلها

أنفاق وكباري وزيادة حارات.. التفاصيل الكاملة لتطوير طريق الواحات والفيوم و6 أكتوبر

التعليم: بدء تسليم أبحاث الطلاب غدا .. وهذه هي الضوابط

تعافي 190 شخصا بـ كورونا وخروجهم من مستشفى العزل بالإسكندرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ناعمة و جذابة.. شاهد أبرز تسريحات شعر ياسمين صبري

أنجبتها أثناء المرض.. أم مصابة بـ كورونا ترى مولودتها عبر «فيديو كول»

صوم رجب وشعبان.. كيف يحتفل مسلمو تشاد بـ شهر رمضان