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أخبار العالم

لبنان تسجل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجمعة 08/مايو/2020 - 01:15 م
لبنان تسجل 12 إصابة
لبنان تسجل 12 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا
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سمر صالح
سجلت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الجمعة 12 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت وزارة الصحة اللبنانية في تقريرها اليومي إلى أنه تم تسجيل 6 حالات جديدة بين المقيمين، وتسجيل 6 حالات أخرى بين الوافدين ليصل مجموع عدد الحالات إلى 796 حالة ،لافتة إلى أنه تم تسجيل 223 حالة شفاء.

وتم تسجيل حالة وفاة جديدة ليصبح العدد التراكمي للوفيات 26 حالة.

وفى سياق منفصل حذّرت الأمم المتحدة من شبح مجاعات ونزاعات يهدّد الكثير من البلدان الهشة والضعيفة بسبب جائحة «كوفيد - 19»، معلنة أنها رفعت من ملياري دولار إلى 6.7 مليار دولار قيمة ندائها لمكافحة فيروس «كورونا»، ولإنقاذ ملايين الأرواح وتجنب المزيد من النزاعات في هذه البلدان.

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