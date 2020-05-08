موعد أذان المغرب في مصر 15 رمضان

موعد أذان المغرب في مصر .. يؤذن لصلاة المغرب في مصر، اليوم الجمعة 8 مايو الموافق 15 رمضان، في الساعة 6:37 مساء.





وننشر مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 15 رمضان: مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 28 دقيقة، السحور 1:09، إمساك 3:09، الفجر 3:29، الشروق 5:06، الظهر 11:51، العصر 3:28 ، صلاة المغرب 6:37 ، العشاء 8:03.





دعاء الرسول عند الإفطار

عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنه- قال: (كانَ النَّبيُّ - صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ - إذا أفطرَ قال: ذهبَ الظَّمأُ وابتلَت العروقُ و ثبُتَ الأجرُ إن شاءَ اللهُ).





دعاء الإفطار عند أهل البيت

كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا أفطر عند قوم قال: "أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وتنزلت عليكم الملائكة". وفي رواية: "أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة.





فضل الدعاء عند الإفطار

أخرج البيهقي أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: "ثلاثُ دَعواتٍ لا تُرَدُّ: دعوةُ الوالِدِ لِولدِهِ، ودعوةُ الصائِمِ، ودعوةُ المسافِرِ"، صحّحه الألباني .



