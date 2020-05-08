AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

موعد أذان المغرب في مصر 15 رمضان

الجمعة 08/مايو/2020 - 01:14 م
موعد اذان المغرب
موعد اذان المغرب في مصر
Advertisements
محمد شحتة
موعد أذان المغرب في مصر .. يؤذن لصلاة المغرب في مصر، اليوم الجمعة 8 مايو الموافق 15 رمضان، في الساعة 6:37 مساء.

وننشر مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 15 رمضان: مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 28 دقيقة،  السحور 1:09، إمساك 3:09، الفجر 3:29، الشروق 5:06، الظهر 11:51، العصر 3:28 ، صلاة المغرب 6:37 ، العشاء 8:03.

دعاء الرسول عند الإفطار
عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنه- قال: (كانَ النَّبيُّ - صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ - إذا أفطرَ قال: ذهبَ الظَّمأُ وابتلَت العروقُ و ثبُتَ الأجرُ إن شاءَ اللهُ).

دعاء الإفطار عند أهل البيت
كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا أفطر عند قوم قال: "أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وتنزلت عليكم الملائكة". وفي رواية: "أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة.

فضل الدعاء عند الإفطار
أخرج البيهقي أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: "ثلاثُ دَعواتٍ لا تُرَدُّ: دعوةُ الوالِدِ لِولدِهِ، ودعوةُ الصائِمِ، ودعوةُ المسافِرِ"، صحّحه الألباني .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موعد أذان المغرب ودعاء الرسول عند الإفطار في رابع أيام رمضان.. بـ16 كلمة تفوز بأكبر فرحة للصائم

موعد أذان المغرب في خامس أيام رمضان

موعد أذان المغرب ودعاء الرسول عند الإفطار في اليوم الخامس من رمضان

موعد أذان المغرب ودعاء الرسول عند الإفطار في اليوم السادس من رمضان

موعد أذان المغرب ودعاء الرسول عند الإفطار في اليوم السادس من رمضان

موعد أذان المغرب في سابع يوم رمضان وعدد ساعات الصوم

ترشيحاتنا

أنفاق وكباري وزيادة حارات.. التفاصيل الكاملة لتطوير طريق الواحات والفيوم و6 أكتوبر

هل يتم فتح المساجد فى العشر الأواخر من رمضان ..الأوقاف تحسم الجدل

طبيب متعافى من كورونا يروي أصعب لحظات العلاج.. ويصف الجيش الأبيض بالمقاتلين

الطريق الصحيح..صحيفة بحرينية تكشف بالأسماء كواليس محاولة الانقلاب فى قطر وكيف أجهضتها تركيا

بسبب الصادرات.. الصين تصدم العالم مرة أخرى في ظل كورونا

بعد أيام من ظهوره.. زعيم كوريا الشمالية يوجه رسالة إلى الصين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ أعراض مختلفة.. فيروس كورونا يصيب 4 أفراد من عائلة واحدة

مكة أفريقيا الغربية.. قصة أكبر المساجد التاريخية فى غانا

ناعمة و جذابة.. شاهد أبرز تسريحات شعر ياسمين صبري