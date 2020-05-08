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ديني

مفتى الجمهورية: الإرهابيون يقاتلون فى سبيل الشيطان.. فيديو

الجمعة 08/مايو/2020 - 02:31 م
مفتى الجمهورية: الإرهابيين
مفتى الجمهورية: الإرهابيين يقاتلون فى سبيل الشيطان
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محمد شحتة
قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إن الجماعات الإرهابية، لا تترك للمسلمين فرصة للتعبد فى شهر رمضان الكريم، إلا وقامت لاعتداء آثم جبان، على الجنود والمصريين الأبرياء، لم تترك كبيرا او صغيرا، تحت فتاوى ضالة مضلة، ومنظومة شريفة عندنا، وعندهم سبيل الشيطان، هى الجهاد.

وتابع علام، خلال حلقة برنامج "لقاء الجمعة"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الجمعة: "إنما يدخلون من مفهوم الجهاد وهو برىء منهم، ليس هناك جهاد وإنما هو اتباع لمسالك الشيطان، وهم لا يقاتلون فى سبيل الله، وانما يقاتلون فى سبيل الشيطان".

وأضاف: "منذ عدة أيام استشهد ١٠ من خير جنودنا، على يد هؤلاء الارهابيين، بعملية جبانة خسيسة، فأبناؤنا فى الجنة، والإرهابيون يقاتلون فى سبيل الشيطان يستحقون أشد الغضب وأقصى ألفاظ اللعنة".

الشهيد يرى فضلا وتكريما من الله
وكشف الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، عن ما يجده الشهيد عند ربه في الآخرة، مؤكدا أن الشهيد يتمنى أن يعود مرة أخرى للدنيا ليموت شهيدا بعد ما وجده عند ربه من خير ومكانة.

وأضاف مفتي الديار المصرية، أن عائلة الشهيد الكبيرة من حقها أن تفرح رغم كل الحزن والفراق، متابعا أنه إذا نظرنا في مكانته وفيما هو فاعل سنجد الفرحة وعدم الحزن.

وأكد المفتي، أن الشهيد يرى فضلا وتكريما من الله عز وجل لا يتوقعه أحد.
 
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