مفتي الجمهورية: صلاة العيد جائزة في البيت مع الأسرة بدون خطبة

إذا ما قررت السلطات المختصة إلغاء صلاة العيد هذه العام فعلى المسلمين أن يلتزموا بهذا القرار لأن القاعدة تقول: "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح"، وحفظ النفس من المقاصد العليا للشريعة الإسلامية.

وذكر أن صلاة العيد ركعتين، ويؤدى المصلى فى الركعة الأولى 7 تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام ويكمل الركعة بصورة عادية، وفي الركعة الثانية تكبيرة القيام ثم 5 تكبيرات ثم يكمل الركعة ويجلس للتشهد ويسلم.

حكم الإعتكاف في البيت

حكم الإعتكاف في البيت .. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، يقول صاحبه " ماحكم الإعتكاف في البيت للمرأة والرجل نظرا للظروف التي نمر بها ؟





قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الإعتكاف في البيت للمرأة جائز ولا حرج فيه، فيجوز لها أن تعتكف في مصلاها في بيتها وتقرأ القرآن وتذكر الله وتقيم الليل





وأضاف أن اعتكاف الرجل لا يكون إلا في المسجد وليس له اعتكاف في البيت، ونظرا للظروف التي نمر بها من غلق المساجد ونحوها، فإن الرجل الذي اعتاذ الإعتكاف في السنوات السابقة وكانت نيته الإعتكاف هذا العام فإن الله سيجازيه أضعاف الثواب، ومثل ذلك من تعود على صلاة الجماعة وأداء العمرة في رمضان سيجازيه الله عن ذلك حتى ولو لم يفعل.





أوضح أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أن الاعتكاف بالنسبة للمرأة فى منزلها فهو جائز وهو المرجو الاعتكاف فى مصلاها بالمنزل مثل حجرة بمفردها أى تعتكف على ذكر الله والصلاة وتلاوة القرآن فى هذه الغرفة





وأوضح أن الرجل الذى كان يحرص على الاعتكاف فى رمضان وكان ينوى الاعتكاف هذا العام سيحصل على نفس الثواب الذى كان سيحصل عليه إذا كانت المساجد مفتوحة، وكذلك الأمر لمن كان يواظب على الصلاة فى المسجد جماعة ومن اعتاد الاعتمار فى شهر رمضان سيحصل أيضا على الثواب.