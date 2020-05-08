بسبب كورونا.. الفيفا يوافق رسميا على إجراء 5 تبديلات خلال المباراة





وذكر الفيفا في بيان عبر موقعه الرسمي، أنه تم الموافقة رفع عدد التبديلات إلى 5 بدلا من 3 فقط، بشكل استثنائي هذا الموسم، بسبب ضغط المباريات التي ستواجه الفرق عقب استئناف الموسم.





واضاف البيان، أن هذا التعديل سيدخل حيز التنفيذ فورا، وسيكون مسموح بتنفيذه في جميع البطولات التي تنتهي بنهاية العالم الحالي، حال وافق منظمو البطولات على تطبيقه.





وتسبب فيروس كورونا في تأجيل يوور 2020 وأولمبياد طوكيو 2020 إلى العام المقبل، لمنح الاتحادات الوطنية لاستكمال دورتها.





يذكر أن معظم الفرق الأوروبية بدأت في استئناف تدريباتها، استعدادا لاستكمال دوريتها مجددا، بعد فترة توقف دامت نحو شهرين، بسبب تفشي فيروس كورونا.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، موافقته على رفع عدد التبديلات خلال المباراة الواحدة إلى 5 تبديلات بدلا من 3 فقط، لتخفيف الحمل البدني على اللاعبين خلال الموسم الحالي.