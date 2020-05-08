ضبط 18 كيلو بانجو و750 هاربًا في بـ أسوان

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وفى مجال ضبط المواد والأقراص المخدرة تم ضبط 11 متهم بحوزتهم 7 أسلحه نارية وكمية من البانجو تزن 18 كيلو جرام، و ضبط 100 جرام حشيش، و250 جرام أفيون، وضبط 4 أسلحة بيضاء.





وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 750 حكم شملت ضبط 162 حكم حبس جزئى و 21 حكم حبس مستأنف و 382 أحكام غرامات و 181 أحكام المخالفات ، و 4 جنايات .





يأتى ذلك فى إطار خطة مديرية أمن أسوان لتكثيف الوجود الشرطي بالشارع، بالإضافة إلى مكافحة الجريمة بمختلف صورها، خاصة أعمال البلطجة والإتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، حملات مكبرة لتحقيق الانضباط فى الشارع ومكافحة الجرائم بشتى صورها وتحقيق الإنتشار الأمنى الفعال والقضاء على الظواهر السلبية.