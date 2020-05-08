مسلسل ونحب تاني ليه الحلقة 14 .. جدل كبير بسبب الخيانة الزوجية

تصدر مسلسل ونحب تاني ليه الحلقة 14 ، مؤشرات البحث (تريند) على محرك جوجل، بعد تصاعد أحداث المسلسل الذي تلعب بطولته الفنانة ياسمين عبد العزيز، ويعرض عبر قناة cbc الفضائية، ضمن الموسم الدرامي الرمضاني.
ملخص مسلسل ونحب تاني ليه الحلقه 14
شهدت الحلقة الرابعة عشر من مسلسل "ونحب تاني ليه" للفنانة ياسمين عبد العزيز، العديد من الأحداث المشوقة وذلك بعد عرضها على شاشة cbc، ضمن الموسم الرمضاني 2020.
بدأت أحداث الحلقة بذهاب ياسمين عبد العزيز "غالية" إلى منزل تارا عماد "يسرا" كش توضح لها حقيقة علاقتها بـ الفنان كريم فهمي "كريم السويفي"، لكنها رفضت الاستماع لها وأهانتها داخل منزلها.
واكتشفت والدة كريم فهمي، خيانة زوجها لها حيث وصلت لها رسالة على هاتفها المحمول يخبرها شخص مجهول من خلالها بأن زوجها يقوم بخيانتها مع امرأة أخرى.
بينما طلب "مراد" كريم فهمي من "غالية" ياسمين عبد العزيز، أن يخرجا سويًا لتناول العشاء في أحد المطاعم الكبيرة، وسط أجواء رومانسية، وعندما تقابلا قام طليقها "شريف منير" بالأتصال بها ليعكر صفو هذه الأجواء.
كما ذهب "عبدالله" شريف منير لأحد الملاهي الليلية، وهناك تقابل بالفتاة التي كان على علاقة بها وهي نفسها لتي على علاقة عاطفية بـ"مهند" ممدوح الشناوي، وطلبت منه التمثيل في فيلمه الجديد، وحين رآهما مهند، اشتبكا سويًا حتى قام أحد رجال "مهند" بخروج "مطوة" وتهديد "عبدالله" وانتهت أحداث الحلقة على هذا المشهد.