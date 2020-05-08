مسلسل ونحب تاني ليه الحلقة 14 .. جدل كبير بسبب الخيانة الزوجية

ملخص مسلسل ونحب تاني ليه الحلقه 14

بدأت أحداث الحلقة بذهاب ياسمين عبد العزيز "غالية" إلى منزل تارا عماد "يسرا" كش توضح لها حقيقة علاقتها بـ الفنان كريم فهمي "كريم السويفي"، لكنها رفضت الاستماع لها وأهانتها داخل منزلها.

بدأت أحداث الحلقة بذهاب ياسمين عبد العزيز "غالية" إلى منزل تارا عماد "يسرا" كش توضح لها حقيقة علاقتها بـ الفنان كريم فهمي "كريم السويفي"، لكنها رفضت الاستماع لها وأهانتها داخل منزلها.





واكتشفت والدة كريم فهمي، خيانة زوجها لها حيث وصلت لها رسالة على هاتفها المحمول يخبرها شخص مجهول من خلالها بأن زوجها يقوم بخيانتها مع امرأة أخرى.









بينما طلب "مراد" كريم فهمي من "غالية" ياسمين عبد العزيز، أن يخرجا سويًا لتناول العشاء في أحد المطاعم الكبيرة، وسط أجواء رومانسية، وعندما تقابلا قام طليقها "شريف منير" بالأتصال بها ليعكر صفو هذه الأجواء.







