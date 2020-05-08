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رياضة

هتعمل ايه بالفلوس.. شطة يهاجم أحمد فتحي بسبب النادي الأهلي

الجمعة 08/مايو/2020 - 05:52 م
أحمد فتحي لاعب النادي
أحمد فتحي لاعب النادي الأهلي
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محمد السعيد
انتقد عبدالمنعم شطة نجم النادي الأهلي السابق، طريقة رحيل أحمد فتحي عن القلعة الحمراء.

وكان بيراميدز أعلن مؤخرا تعاقده مع أحمد فتحي لمدة 3 سنوات، قادما من النادي الأهلي، بداية من الموسم المقبل".


وقال عبدالمنعم شطة في تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة:" الأهلي هو من صنع أحمد فتحي، وهو سبب سعي ببراميدز للتعاقد معه بمبلغ كبير".

وأضاف:" أحمد فتحي هيعمل إيه بالفلوس دي،  كان من الأفضل البقاء له الأهلي، لكن لم يعد هناك انتماء".

وتابع شطة:" كنا نرفض عروضا أوروبية مغرية، من أجل البقاء في النادي الأهلي، لكن هذا الأمر لم يعد موجدا في الوقت الحالي".
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