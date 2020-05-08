هتعمل ايه بالفلوس.. شطة يهاجم أحمد فتحي بسبب النادي الأهلي

انتقد عبدالمنعم شطة نجم النادي الأهلي السابق، طريقة رحيل أحمد فتحي عن القلعة الحمراء.
وكان بيراميدز أعلن مؤخرا تعاقده مع أحمد فتحي لمدة 3 سنوات، قادما من النادي الأهلي، بداية من الموسم المقبل".
وقال عبدالمنعم شطة في تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة:" الأهلي هو من صنع أحمد فتحي، وهو سبب سعي ببراميدز للتعاقد معه بمبلغ كبير".
وأضاف:" أحمد فتحي هيعمل إيه بالفلوس دي، كان من الأفضل البقاء له الأهلي، لكن لم يعد هناك انتماء".
وتابع شطة:" كنا نرفض عروضا أوروبية مغرية، من أجل البقاء في النادي الأهلي، لكن هذا الأمر لم يعد موجدا في الوقت الحالي".