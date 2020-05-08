هتعمل ايه بالفلوس.. شطة يهاجم أحمد فتحي بسبب النادي الأهلي





وكان بيراميدز أعلن مؤخرا تعاقده مع أحمد فتحي لمدة 3 سنوات، قادما من النادي الأهلي، بداية من الموسم المقبل".









وقال عبدالمنعم شطة في تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة:" ا لأهلي هو من صنع أحمد فتحي، وهو سبب سعي ببراميدز للتعاقد معه بمبلغ كبير".





وأضاف:" أحمد فتحي هيعمل إيه بالفلوس دي، كان من الأفضل البقاء له الأهلي، لكن لم يعد هناك انتماء".





وتابع شطة:" كنا نرفض عروضا أوروبية مغرية، من أجل البقاء في النادي الأهلي، لكن هذا الأمر لم يعد موجدا في الوقت الحالي".