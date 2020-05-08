على جمعة: الرجل الصالح الذي استأجر النبي موسى 8 سنوات سيدنا شعيب لـ 3 أسباب

إن الرجل الصالح الذي استأجر سيدنا موسى - عليه السلام- ثماني حجج هو سيدنا شعيب- عليه السلام- لأنه صاحب مدين، ومن ناحية الحساب الزمني كان في نفس الفترة، وكان أيضًا مؤمنًا. قال الدكتور على جمعة ، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء،









وأضاف « جمعة » خلال برنامجه « مصر أرض الأنبياء» مع الإعلامي عمرو خليل، على قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، أن مدين لم تكن من أهل تقوى ولا معرفة والنبي الذي أرسل إليهم ودلهم على الخير هو شعيب - عليه السلام- وكان صالحًا؛ فهذه كلها قرائن تؤكد رواية أن الرجل الصالح هو نبي الله شعيب.

















وأوضح المفتي السابق أن موقف سيدنا موسى مع امرأتي مدين والسقيا لهم يؤكد على أخلاق الشهامة والحياء وغض البصر عند سيدما موسى - عليه السلام- والإلتجاء إلى الله - سبحانه وتعالى- والإعتراف له بالإلوهية- سبحانه-، لافتًا: هذا كله نتيجة التربية وما فعله أم موسى بموسى.







