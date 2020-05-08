عزمي مجاهد: خالد يوسف أفسد الذوق العام

قال الكابتن عزمي مجاهد، إن المخرج خالد يوسف جرف القوى الناعمة المصرية، لافتا إلى أن الدراما والسينما المصرية سلاح خطير جدا.





وأضاف مجاهد خلال لقائه مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" على فضائية "الحدث اليوم"، أن خالد له دور كبير في إفساد الذوق العام في مصر، مؤكدا أن مصر ليست كالموجودة في أفلام البلطجة ودعارة ومخدرات.





وتابع: خالد يوسف أساء تربية النشء وأساء لكيان المجتمع، لكن النهاردة بقينا على الطريق الصحيح لأن مصر الحضارة والمبادئ والرصاصة لا تزال في جيبي".







وقال الإعلامي "محمد موسى"، "دخولك معارك إعلامية كتير أيام العاصمة كان هيوديك السجن، والناس كانت بتقول عنك مندفع"، ليرد مجاهد قائلا: أنا بشتغل بما يمليه عليا ضميري وأكشف أمام الرأي العام الخونة وكل أعداء مصر اللي عايزين يهدموها وكنت واقفلهم بالمرصاد".



وأكد "مجاهد"، خلال حديثه مع الإعلامي محمد موسى، أنه يجب على كل الإعلاميين أن يتخذوا نهجًا صارمًا ضد كل أعداء مصر والخونة دون خوف، مفيدًا بأننا إلى الآن ما زلنا نحتاج لـ إعلام حرب، والدولة تحتاج ذلك بشدة.