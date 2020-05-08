AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

تحقيقات موسعة في حريقي مخزن كرتون ومصنع مواد غذائية بأكتوبر

الجمعة 08/مايو/2020 - 10:19 م
حريق
حريق
Advertisements
ندى حمودة - أحمد مهدي
تجري نيابة أكتوبر تحقيقات موسعة في حريقين التهما مخزن كرتون ومصنعا للمواد الغذائية ظهر اليوم. 

وقررت النيابة انتداب خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقعي الحريقين لحصر الخسائر بهما وتحديد اسباب اندلاع النيران بعدما رجحت التحريات والمعاينات الاولية ان ماسا كهربائيا وراء نشوب كلا الحريقين. 

وكشفت التحقيقات في الحريق الأول ان غرفة النجدة تلقت بلاغا باندلاع حريق بالمنطقة الصناعية بأكتوبر، فور اخطار اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لامن الجيزة وجه بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية للسيطرة علي الحريق قبل امتداده للمصانع المجاورة. 

وافادت التحريات  بقيادة العميد طه فودة رئيس مباحث قطاع اكتوبر والعميد فوزي عامر مفتش مباحث اكتوبر ان النيران اندلعت في مخزن كارتون ودفع اللواء هاني سعيد مدير الادارة العامة للحماية المدنية بـــ ١١ سيارة إطفاء تمكنت من محاصرة النيران واخمادها، وتم اجراء عمليات التبريد لمنع تجدد النيران. 

وفي الحريق الثاني تبين ان النيران اندلعت بمصنع كبير يقع علي مساحة ٣٠٠ متر مخصص لانتاج المواد الغذلئية وان النيران امتدت لمخزن يحتوي علي مواد مساعدة علي الاشتعال ما ادي لسرعة اشتعال الحريق وخطورته فتم الدفع بـ ١٠ سيارات اطفاء ثم تدعيمها بــ ١٠ سيارات اخرى وخزاني مياه ونجحت قوات إطفاء الجيزة في السيطرة علي النيران دون خسائر بشرية. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نيران قبل السحور.. اللقطات الأولى لـ حريق عقار بالكامل في القليوبية

للكشف عن شبهة جنائية وحصر الخسائر.. تحقيقات موسعة في حريق محل زيوت البحر الأعظم

11 سيارة إطفاء تسيطر على حريق مخزن كرتون بالمنطقة الصناعية في أكتوبر

ترشيحاتنا

كيوت وحبوب.. هاجر الإبيارى بصحبة زوجها محمد دياب

أمر ملكي بتعيين رئيس للشؤون الخاصة لولي العهد السعودي

طير الأبابيل.. كائن نادر ذُكر في القرآن ويظهر في الجزائر فقط

أول تعليق رسمي من الأهلي حول التعاقد مع موليكا ونجم صن داونز

طبيب الكويت الأول خارج مصر.. 95 مصابا و8 شهداء فى صفوف الجيش الأبيض بسبب كورونا

بعد توجيههم رسالة شكر للأطباء.. تعرف على فريق رقصة التابوت لـ زف الموتى..شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث في الجسم عند تناول شاي الكركديه

بإطلالة بسيطة وعفوية .. شاهد دينا الشربيني برفقة عمرو دياب من الجونة

طريقة عمل الكبدة الاسكندراني