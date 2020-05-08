تحقيقات موسعة في حريقي مخزن كرتون ومصنع مواد غذائية بأكتوبر

تجري نيابة أكتوبر تحقيقات موسعة في حريقين التهما مخزن كرتون ومصنعا للمواد الغذائية ظهر اليوم.





وقررت النيابة انتداب خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقعي الحريقين لحصر الخسائر بهما وتحديد اسباب اندلاع النيران بعدما رجحت التحريات والمعاينات الاولية ان ماسا كهربائيا وراء نشوب كلا الحريقين.





وكشفت التحقيقات في الحريق الأول ان غرفة النجدة تلقت بلاغا باندلاع حريق بالمنطقة الصناعية بأكتوبر، فور اخطار اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لامن الجيزة وجه بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية للسيطرة علي الحريق قبل امتداده للمصانع المجاورة.





وافادت التحريات بقيادة العميد طه فودة رئيس مباحث قطاع اكتوبر والعميد فوزي عامر مفتش مباحث اكتوبر ان النيران اندلعت في مخزن كارتون ودفع اللواء هاني سعيد مدير الادارة العامة للحماية المدنية بـــ ١١ سيارة إطفاء تمكنت من محاصرة النيران واخمادها، وتم اجراء عمليات التبريد لمنع تجدد النيران.



