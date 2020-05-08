أروى تكشف عن الإجراءات الاحترازية خلال تصوير رامز مجنون رسمي

كشفت الإعلامية أروى عن أجواء التصوير في برنامج رامز مجنون رسمي المذاع على قناة ام بي سي مصر في ظل انتشار فيروس كورونا.





وقالت في تصريحات ل"صدى البلد": "كان تصوير البرنامج في البداية بعيد عن الحظر، وكان كورونا لم يظهر بشكل كبير، وعلى الرغم من هذا كنا نتخذ الإجراءات الاحترازية اللازمة في مكان التصوير، ونعقمه بالكامل، وكان معنا طبيب يقيس دائما درجة الحرارة.





وكانت قد أطلت أروى خلال البرنامج بإطلالات أنيقة في أول أسبوع من شهر رمضان وخطفت أنظار المشاهدين في برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي تقدمه إلى جانب رامز جلال، والذي يعرض على شاشة ام بي سي خلال شهر رمضان.





وقد تألقت بهذه الإطلالات المميزة في مجموعة تصاميم لمصممين من ضمنهم لبست لوكين من تصميم المصممة ديانا الزين من لبنان.





وأشرفت على مظهرها خبيرة المظهر صوفي حسين ( جولي فاشون ستوديو ) و الشعر صالون لاسيرين دبي ( حمودي ) و الماكياج للخبيرة اللبنانية نادين محمد.





ولطالما لفت ظهور أروى إن كان على صعيد الكليبات الغنائية، أو على المسارح أو من خلال تقديم البرامج.







