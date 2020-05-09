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حوادث

قتل أم انتحار.. النيابة تستعجل تقرير الصفة التشريحية لمُدرِّس عثر عليه مذبوحا في الجيزة

السبت 09/مايو/2020 - 01:02 ص
جثة
جثة
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ندى حمودة - أحمد مهدي
استعجلت نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية، تقرير الطب الشرعي حول الصفة التشريحية لمدرس، عثر عليه مذبوحا داخل منزله في مدينة منشأة القناطر شمال الجيزة. 

وطلبت النيابة برئاسة عمرو عباس مدير نيابة حوادث شمال الجيزة وضع تصور للواقعة وبيان تطابقه مع ما أسفرت عنه المعاينة، وما اذا كانت جريمة قتل أو انتحار خاصة بعد العثور على موس بيد المتوفى وعقار طبي "منوم" يسبب اكتئاب وهلاوس ورغبة في الانتحار. 

وكان محمد رفعت خليفة وكيل نيابة حوادث شمال الجيزة، قد انتقل لمعاينة مسرح الحادث وإجراء مناظرة الجثة، وتبين أنها لمدرس في العقد الخامس من العمرانتقل  مصاب بجرح ذبحي بالرقبةانتقل  وجروح في رسغي اليدين، عثر عليه ملقي بصالة الشقة وفي يده "شفرة موس".

وأسفرت المعاينة عن عدم وجود أي اثار عنف بمنافذ الشقة أو بعثرة بمحتويات الشقة علاوة علي عدم اكتشاف سرقة اي أموال أو متعلقات المجني عليه، وعثرت النيابة خلال المعاينة علي دواء منوم خاص بالمجني عليه كشفت التحقيقات أن العقار الطبي له آثار جانبية تتمثل في هلاوس وحالة اكتئاب وميول انتحارية.

وكشفت التحقيقات أن المجني عليه اثناء تواجده برفقة أبنائه في المنزل وتواجد زوجته بالعمل خرجت ابنته الصغرى من غرفتها لتفاجىء به غارقا في دمائه بصالة الشقة، أمرت النيابة بندب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه لتحديد سبب الوفاة وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.
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