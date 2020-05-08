السعودية تُفطر 30 ألف مسلم في تايلاند

تناول التلفزيون الرسمي بتايلاند تقريرًا في نشرة الاخبار الرئيسية، عن برنامج خادم الحرمين الشريفين لإفطار الصائمين، والذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بمكتب المستشار الإسلامي بسفارة المملكة في العاصمة بانكوك، منوهًا بتميز البرنامج في مساعدة الأسر المحتاجة في مدن وأقاليم تايلاند.





وأشاد التقرير بجهود المملكة الإنسانية في شهر رمضان من خلال هذا البرنامج الذي تنفذه كل عام ، لاسيما هذا العام الذي تزداد الحاجة مع توقف الأعمال في ظل الإجراءات الاحترازية التي تنفذها معظم الدول لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد .





وكانت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمكتب المستشار الاسلامي بسفارة خادم الحرمين الشريفين في سفارة المملكة في بانكوك ، أقامت يوم أمس الأول حفل تدشين لبرنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن ‏عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله - لتفطير الصائمين لعام 1441هـ ،بمقر ‏مكتب شيخ الاسلام في بانكوك.





ووزعت الوزارة ممثلة بمكتب المستشار الاسلامي بالسفارة السعودية في بانكوك أكثر من ٤٠٠٠ سلة غذائية مستهدفة ٣٠ الف صائم موزعة على جميع ولايات تايلاند وخاصة الولايات الجنوبية لكثافة المسلمين فيها والتي سيوزع فيها قرابة ٢٥٠٠ سلة غذائية ، كما سيوزع ١٠٠٠ سلة على العاصمة بانكوك وضواحيها و ٢٥٠ سلة على المسلمين في الشمال ومثلها في منطقة ايسان في الشرق.





يشار إلى أن توزيع السلال الغذائية بالتنسيق مع المجالس الاسلامية التابعة لمكتب شيخ الاسلام في جميع الولايات.







