AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

السعودية تُفطر 30 ألف مسلم في تايلاند

الجمعة 08/مايو/2020 - 11:45 م
السعودية تفطر 30
السعودية تفطر 30 ألف مسلم في تايلاند
Advertisements
محمود ضاحي
تناول التلفزيون الرسمي بتايلاند تقريرًا في نشرة الاخبار الرئيسية، عن برنامج خادم الحرمين الشريفين  لإفطار الصائمين، والذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بمكتب المستشار الإسلامي بسفارة المملكة في العاصمة بانكوك، منوهًا بتميز البرنامج في مساعدة الأسر المحتاجة  في مدن وأقاليم تايلاند. 

وأشاد التقرير بجهود المملكة الإنسانية في شهر رمضان من خلال هذا البرنامج الذي تنفذه كل عام ، لاسيما هذا العام الذي تزداد الحاجة مع توقف الأعمال في ظل الإجراءات الاحترازية التي تنفذها معظم الدول لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد . 

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمكتب المستشار الاسلامي بسفارة خادم الحرمين الشريفين في سفارة المملكة في بانكوك ، أقامت يوم أمس الأول حفل تدشين لبرنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن ‏عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله - لتفطير الصائمين لعام 1441هـ ،بمقر ‏مكتب شيخ الاسلام في بانكوك.

ووزعت الوزارة ممثلة بمكتب المستشار الاسلامي بالسفارة السعودية في بانكوك أكثر من ٤٠٠٠ سلة غذائية مستهدفة ٣٠ الف صائم موزعة على جميع ولايات تايلاند وخاصة الولايات الجنوبية لكثافة المسلمين فيها والتي سيوزع فيها قرابة ٢٥٠٠ سلة غذائية ، كما سيوزع ١٠٠٠ سلة على العاصمة بانكوك وضواحيها و ٢٥٠ سلة على المسلمين في الشمال ومثلها في منطقة ايسان في الشرق. 

يشار إلى أن توزيع  السلال الغذائية بالتنسيق مع المجالس الاسلامية التابعة لمكتب شيخ الاسلام في جميع الولايات.  


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الملك سلمان يوافق على زيادة المخصص المالي لمشروع تفطير مليون صائم

السعودية في خدمة الإسلام.. تدشين مشروع لتفطير الصائمين بالسنغال

السعودية تدشن برنامج خادم الحرمين الشريفين لإفطار الصائمين بالكاميرون

خير سلمان يجوب العالم.. تعرف على مساعدات السعودية للدول في أسبوع

الملك سلمان بن عبد العزيز يقدم هدية لـ 24 دولة.. تعرف عليها

ماذا قال مفتي نيوزيلندا عن خادم الحرمين الشريفين؟

ترشيحاتنا

مكرم محمد يكشف خطأ متشابها وقع فيه جمال عبد الناصر وصدام حسين

متحدث الحكومة الكويتية: علاقتنا مع مصر على أعلى مستوى

قرار جديد.. مرتضى منصور: طارق حامد راجل ولقن رامز جلال علقة ساخنة

النجاشي ملك الحبشة .. الوحيد الذي صلى عليه رسول الله صلاة الغائب.. والإفتاء توضح السبب

شهر العسل.. شاهد | ياسمين صبري منسجمة مع أحمد أبو هشيمة

مباحث القاهرة تكثف جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب ملقاة بالطريق في المرج

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أيها أجمل؟.. جولة على إطلالات سيرين عبدالنور خلال برنامجها الرمضاني

استشاري يوضح تأثير الإعلانات على الأطفال.. فيديو

قبل تناول الإفطار .. كوب يوميا من هذا المشروب لتقوية المناعة