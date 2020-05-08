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فن

المنسي يترصد عشماوي .. مسلسل الاختيار يجتاح تويتر

الجمعة 08/مايو/2020 - 11:41 م
مسلسل الاختيار
مسلسل الاختيار
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سعيد فراج
دخل مسلسل الاختيار للفنان أمير كرارة، ضمن قائمة الأكثر بحثًا (تريند) على موقع التدوينات القصيرة تويتر، مؤخرًا وذلك بعد تصاعد الأحداث في الحلقة 15 التي تم عرضها اليوم عبر قناة ON E الفضائية. 

ملخص الحلقة 15 لمسلسل الاختيار 
عرضت قناة ON E الفضائية، مسلسل الاختيار الحلقة 15 للفنان أمير كرارة، ضمن الموسم الرمضاني، والذي يتناول حياة الشهيد أحمد المنسي، الذي استشهد برصاص الغدر من الجماعات الإرهابية. 

بدأت أحداث مسلسل الاختيار الحلقة 15، بتحركات من القوات المسلحة في محيط المكان الذي يختبئ فيه الإرهابيين هشام عشماوي (أحمد العوضي)، عماد عبد الحميد (عابد عناني)، ويقوم الضابط أحمد المنسي (أمير كرارة) بالتجول في شوارع العريش بملابسه المدنية، لكشف الأماكن الممكن أن يحتلها قناصة لاستهداف الجنود، كي يوقع لهم فخًا. 

ويقوم الإرهابي هشام عشماو بمعاينة الأماكن في العريش، وتصويرها بهاتفه الجوال للتخطيط لعمليته الإرهابية، وخاصة أسطح العمارات التي يمكن زرع عناصر إرهابية فوقها. 

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 
وتعرض قناة ON المسلسل فى الـ 9 مساء، والإعادة الساعة الثانية بعد منتصف الليل.

ملخص أحداث مسلسل الاختيار
وتدور أحداث المسلسل حول قصة حياة أحمد صابر المنسي وبطولته الحربية، فضلا عن أنه يركز أيضا على دور الجيش فى حماية الوطن. 

فريق عمل مسلسل الاختيار
مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد امام آسر ياسين ومحمد رجب واياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى.
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