إسلام عنان: الازدحام بداية رمضان ضاعف معدلات الإصابة بكورونا.. فيديو

قال الدكتور إسلام عنان محاضر اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الاوبئة, إن الازدحام بداية شهر رمضان الكريم ضاعف معدلات الاصابة بفيروس كورونا.





وأضاف الدكتور إسلام عنان خلال حواره التليفزيوني في برنامج "التاسعة" المذاع علي القناة "الاولي" المصرية, أن في الاسبوع الاخير تم عمل تحاليل أكثر مما سبق لكشف حالات جديدة أكثر.





وتابع محاضر اقتصاديات الصحى وعلم انتشار الاوبئة, أن أعداد الوفيات بدأت تكون أعلي من السابق وان هذه الزيادة تكون افوقيا وبزيادة ليست بقليلة.

وأوضح الدكتور إسلام عنان, أن لو استمر زيادة في اعداد الوفيات كما هي فان هناك مؤشر يقول انه في نهاية شهر رمضان ستصل اعداد خالات الوفيات الي 1000 حالة.

وأشار إلي أن, الحالات المصابة بفيروس كورونا داخل الدولة المصرية تكون علي النهج المتوقع له ولم يكون هناك زيادات كبيرة كما توقعنا في البداية.