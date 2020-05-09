سعر الدولار فى البنوك السبت 9 مايو 2020

استقرت اسعار صرف الدولار الامريكى مقابل الجنيه المصرى بالبنوك المصرية خلال مستهل تعاملات اليوم السبت 9 مايو 2020 .
استقر سعر صرف الدولار فى البنك المركزى المصرى ليسجل 15.69جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع.
وسجل الدولار فى البنك الاهلى المصرى 15.68جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع .
وسجل سعر صرف الدولار فى بنك مصر 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع.
وسجل الدولار فى بنك الاسكندرية 15.69 جنيه للشراء و15.79جنيه للبيع .
وسجل الدولار ارتفاع فى بنك الاهلى الكويتى بيريوس 15.70 جنيه للشراء و 15.80 جنيه للبيع.
وسجل الدولار فى بنوك (الاسكان والتعمير، التجارى الدولى CIB، المصرف المتحد، المصرى لتنمية الصادرات، اتش اس بى سى HSBC، المصرى الخليجى، عودة ، كريدى اجريكول، العربى الافريقى الدولى، بلوم، البركة، قناة السويس ) 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع .
استقر سعر صرف الدولار فى مصرف ابوظبى الاسلامى عند 15.70 جنيه للشراء و 15.80 جنيه للبيع.
واستقر سعر صرف الدولار فى بنك مصر ايران عند 15.72 جنيه للشراء و 15.82 جنيه للبيع.
استقر سعر صرف الدولار فى البنك المركزى المصرى ليسجل 15.69جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع.
وسجل الدولار فى البنك الاهلى المصرى 15.68جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع .
وسجل سعر صرف الدولار فى بنك مصر 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع.
وسجل الدولار فى بنك الاسكندرية 15.69 جنيه للشراء و15.79جنيه للبيع .
وسجل الدولار ارتفاع فى بنك الاهلى الكويتى بيريوس 15.70 جنيه للشراء و 15.80 جنيه للبيع.
وسجل الدولار فى بنوك (الاسكان والتعمير، التجارى الدولى CIB، المصرف المتحد، المصرى لتنمية الصادرات، اتش اس بى سى HSBC، المصرى الخليجى، عودة ، كريدى اجريكول، العربى الافريقى الدولى، بلوم، البركة، قناة السويس ) 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع .
استقر سعر صرف الدولار فى مصرف ابوظبى الاسلامى عند 15.70 جنيه للشراء و 15.80 جنيه للبيع.
واستقر سعر صرف الدولار فى بنك مصر ايران عند 15.72 جنيه للشراء و 15.82 جنيه للبيع.