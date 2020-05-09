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اقتصاد

سعر الدولار فى البنوك السبت 9 مايو 2020

السبت 09/مايو/2020 - 06:59 ص
اسعار الدولار اليوم
اسعار الدولار اليوم السبت
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علياء فوزى
استقرت اسعار صرف الدولار الامريكى مقابل الجنيه المصرى بالبنوك المصرية خلال مستهل تعاملات اليوم السبت 9 مايو 2020 .

استقر سعر صرف الدولار فى البنك المركزى المصرى ليسجل 15.69جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع.

وسجل الدولار فى البنك الاهلى المصرى 15.68جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الدولار فى بنك مصر 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع.

وسجل الدولار فى بنك الاسكندرية 15.69 جنيه للشراء و15.79جنيه للبيع .


وسجل الدولار ارتفاع فى بنك الاهلى الكويتى بيريوس 15.70 جنيه للشراء و 15.80 جنيه للبيع.

وسجل الدولار فى بنوك (الاسكان والتعمير، التجارى الدولى CIB، المصرف المتحد، المصرى لتنمية الصادرات، اتش اس بى سى HSBC، المصرى الخليجى، عودة ، كريدى اجريكول، العربى الافريقى الدولى، بلوم، البركة، قناة السويس ) 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع .

استقر سعر صرف الدولار فى مصرف ابوظبى الاسلامى عند 15.70 جنيه للشراء و 15.80 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الدولار فى بنك مصر ايران عند 15.72 جنيه للشراء و 15.82 جنيه للبيع.
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