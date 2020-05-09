شاهد.. الفنان محمود حجازي من كواليس مسلسل لما كنا صغيرين

وعلق حجازي على الصورة قائلًا: "كل سنة وانت طيب يا ميرو".

ونالت الصورة إعجاب المتابعين وجاءت بعض التعليقات كالآتي: "دورك هايل.. أ حلى يحيي ده ولا إيه.. ملك الدراما".

ويشارك الفنان محمود حجازي في مسلسل "لما كنا صغيرين"، المقرر أن يشارك فى موسم رمضان 2020، ونشر صورة مع أبطال العمل أثناء الاحتفال ببدء التصوير عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".





المسلسل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي، ويشارك فيه مجموعة من النجوم وهم محمود حميدة، وريهام حجاج، ونسرين أمين، وكريم قاسم، ونبيل عيسى، ومحمود حجازي.





