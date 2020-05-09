أسعار الذهب في مصر الإمارات خلال تعاملات اليوم السبت 9-5-2020

ننشر أسعار الذهب الإماراتي اليوم السبت 9-5-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 21" فى الإمارات العربية المتحدة نحو 176.09 درهم إماراتي.





وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" أسعار الذهب في الإمارات اليوم، وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في الإمارات بـ الدرهم الإمارات والدولار الأمريكي.





ويتأثر سعر الذهب في الإمارات وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في الإمارات لجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى دولة الإمارات العربية المتحدة مقابل الدرهم.





سعر الذهب في الإمارات:

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 24 (201.24 درهم إماراتي) أي ما يعادل 54.79 دولار

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 22 (184.47 درهم إماراتي) أي ما يعادل 50.22 دولار

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 21 (176.09 درهم إماراتي ) أي ما يعادل 47.94 دولار

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 18 (150.94 درهم إماراتي) أي ما يعادل 41.09 دولار

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 14 (117.39 درهم إماراتي) أي ما يعادل 31.96 دولار

أسعار الذهب في الإمارات للجرام عيار 12 (100.62 درهم إماراتي ) أي ما يعادل 27.39 دولار

أسعار الذهب في الإمارات لـ الأوقية (6,259 درهم إماراتي ) أي ما يعادل 1,704 دولار

أسعار الذهب في الإمارات لـ الجنيه (1,409 درهم إماراتي) أي ما يعادل 383.52 دولار

أسعار الذهب في الإمارات لـ الكيلو (201,244 درهم إماراتي) أي ما يعادل 54,788 دولار