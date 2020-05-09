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فن

شاهد عيان الحلقة 15.. فشل حسن الرداد في الهروب من السجن والقبض عليه

السبت 09/مايو/2020 - 09:04 ص
صدى البلد
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شروق حمدى
عُرضت الحلقة الخامسة عشرة من مسلسل "شاهد عيان" بطولة الفنان حسن الرداد الذى يخوض من خلال الماراثون الرمضانى 2020.

شهدت أحداث الحلقة معرفة عمر "حسن الرداد" وزوجته ندى "هنا شيحة" التي تحاول كشف وهيب العزازى من خلال نشر مستندات خاصة به فى الجريدة التى تعمل بها.

وفى نفس السياق يستمر عمر "حسن الرداد " فى محاولة الهروب من السجن ولكن يتم القبض عليه داخل السجن 

وحاول احمد رجال وهيب العزازى الذهاب لمدرسة خديجة وتفجيرها وتقوم ليلى بإخبار خالتها ليلى ان هناك قنبلة بالمدرسة وتذهب اليها.


وتدور أحداث المسلسل، في إطار بوليسي رومانسي، حيث يجسد الرداد دور ضابط يتورط في مشاكل تقلب حياته رأسا على عقب، ويتعرض للعديد من الأزمات التي تهدد استقرار حياته المهنية والاجتماعية.


والمسلسل بطولة الفنان حسن الرداد وهنا شيحة ووليد فواز وبسمة ومحمد لطفي وريم عبدالقادر، من تأليف أحمد مجدي وإنتاج ممدوح شاهين وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

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