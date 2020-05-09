شفاء 13 حالة جديدة من فيروس كورونا بمستشفى عزل الدقهلية

وأضاف "مكي"، أن الفرحة عمت المستشفى لخروج ١٥ حالة وتعافيهم من فيروس كورونا منذ أيام.









وقدم وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، الشكر إلى الطاقم الطبي، قائلًا "لا يسعنى إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل للفرق الطبية بمستشفيات العزل على ما بذلوه من جهد وتضحيات فى سبيل إسعاد وشفاء المرضى".