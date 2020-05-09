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محافظات

شفاء 13 حالة جديدة من فيروس كورونا بمستشفى عزل الدقهلية

السبت 09/مايو/2020 - 10:26 ص
صدى البلد
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همت الحسينى
أعلنت صحة الدقهلية، شفاء ١٣ شخصا داخل مستشفى العزل بتمى الأمديد من بينهم أب وأطفاله الثلاثة، وتم تحويلهم للمدينة الجامعية بالمنصورة.


وكان الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أعلن شفاء حالات مصابة بكورونا وخروجهم من مستشفى العزل بتمى الأمديد.


وأضاف "مكي"، أن الفرحة عمت المستشفى لخروج ١٥ حالة وتعافيهم من فيروس كورونا منذ أيام.


وقدم وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، الشكر إلى الطاقم الطبي، قائلًا "لا يسعنى إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل للفرق الطبية بمستشفيات العزل على ما بذلوه من جهد وتضحيات فى سبيل إسعاد وشفاء المرضى".


فيما سادت أجواء من البـهجة والسعادة بين المصابين المتعافين وأبطال الجيش الأبيض من صحة الدقهلية عقب خبر الشفاء واستعدادهم للخروج فيما أشاد وكيل الوزارة بجهود رجال الجيش الأبيض المتميزة فى سبيل علاج مرضى الكورونا.

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