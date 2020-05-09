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فن

مينا بولس بعد مشاركته في القمر آخر الدنيا: الدور الصعيدي صعب لكن استمتعت بالتجربة

السبت 09/مايو/2020 - 10:33 ص
الفنان الشاب مينا
الفنان الشاب مينا بولس
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آيه عاطف
يشارك الفنان الشاب "مينا بولس" في سباق مسلسلات رمضان 2020 بمسلسل "القمر آخر الدنيا" الذي يقوم على البطولة الجماعية بمشاركة عدد من الفنانين. 

وأعرب مينا بولس عن سعادته البالغة بالمشاركة في المسلسل مع عدد من نجوم الفن، لافتًا إلى أنه يقدم في العمل دور شخص صعيدي، وأشار أيضًا إلى أنه لأول مرة يقدم دور صعيدي، لافتا إلى أن ترشيحه للدور جاء عن طريق الكاستينج دايركتور مصطفى عباس. 

وأكد أن فريق عمل المسلسل أشاد به وبدوره وأدائه التمثيلي خلال المسلسل، منهم الفنان عمرو عابد ومؤمن نور ومخرج العمل تامر حمزة.

وقال مينا بولس إن المخرج أخبره بأنه يتوقع له مستقبلا فنيا كبيرا وأنه سيكون نجما له شأنه. 

مسلسل "القمر آخر الدنيا"، ﺇﺧﺮاﺝ تامر حمزة، تأليف محمود الورداني، سيناريو وحوار ثناء هاشم، بطولة بشرى، مؤمن نور، عمرو عابد، هشام إسماعيل، أميرة نايف، ثراء جبيل، إنتاج شيرين مجدي شركة ستارز ميديا، ويعرض المسلسل عبر قنوات النهار، النهار دراما، صدى البلد، صدى البلد دراما، روتانا دراما، نايل دراما.
مينا بولس بعد مشاركته في القمر آخر الدنيا: الدور الصعيدي صعب لكن استمتعت بالتجربة
مينا بولس بعد مشاركته في القمر آخر الدنيا: الدور الصعيدي صعب لكن استمتعت بالتجربة
مينا بولس بعد مشاركته في القمر آخر الدنيا: الدور الصعيدي صعب لكن استمتعت بالتجربة
مينا بولس بعد مشاركته في القمر آخر الدنيا: الدور الصعيدي صعب لكن استمتعت بالتجربة
مينا بولس بعد مشاركته في القمر آخر الدنيا: الدور الصعيدي صعب لكن استمتعت بالتجربة
مينا بولس بعد مشاركته في القمر آخر الدنيا: الدور الصعيدي صعب لكن استمتعت بالتجربة
مينا بولس بعد مشاركته في القمر آخر الدنيا: الدور الصعيدي صعب لكن استمتعت بالتجربة
مينا بولس بعد مشاركته في القمر آخر الدنيا: الدور الصعيدي صعب لكن استمتعت بالتجربة
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