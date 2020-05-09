ثقافة السعودية تدعم أول معرض فني افتراضي في المملكة

شهدت المملكة العربية السعودية، انطلاق أول معرض فن تشكيلي افتراضي بعنوان "فن العزلة" عبر المنصة الإلكترونية https://ozla.art التي تقدم للزائر محاكاة واقعية للمعارض الفنية وتسمح له باستعراض محتويات المعرض والتنقل بين صالاته عن طريق جهازه الإلكتروني، ولاقى المعرض دعم كبير من وزارة ثقافة المملكة.





وجاء معرض "فن العزلة" بمبادرة من مجموعة "ميادين" وبدعم من وزارة الثقافة؛ وبشراكة حصرية مع STC من أجل تشجيع الفنانين السعوديين على مشاركة أعمالهم الفنية التي أبدعوها خلال فترة العزل الوقائي وعرضها للجمهور في فضاء إلكتروني يحاكي المعرض الحقيقي.





ويتضمن المعرض صالات متنوعة، مخصصة للهواة والمحترفين،من أبرزها صالات "بورتريه عزلة"، و"عزلة رقمية"، و"عزلة فنان"، "عزلة تجريدية"، و"عزلة الاحتراف" وهي الصالة المخصصة لعرض الأعمال الفنية لفنانين محترفين، كما خصُصت إحدى الصالات للأطفال بعنوان "مواهب عزلة".





وتهدف وزارة الثقافة من دعم معرض "فن العزلة" إلى تشجيع الابتكار في المجال الثقافي وتعزيز الحضور الافتراضي للفعاليات الثقافية في فترة العزل الوقائي.





ويُعد المعرض الأول من نوعه في المملكة الذي يستثمر تقنيات الواقع الافتراضي ويقدم تجربة فنية كاملة للزائر وهو في منزله، في تعزيز لتوجه الوزارة نحو استثمار فترة العزل الوقائي وإثرائها بالفعاليات والمبادرات الثقافية التي يستفيد منها المبدعون والمجتمع بشرائحه كافة.