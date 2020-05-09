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محافظات

بعد اكتشاف إصابات جديدة بفيروس كورونا.. تخصيص نزل شباب بشرم الشيخ للحجر الصحي

السبت 09/مايو/2020 - 12:08 م
صدى البلد
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ايمن محمد
أعلنت مديرية الصحة بجنوب سيناء عن تخصيص نزل شباب بشرم الشيخ للحجر الصحي على مصابي فيروس كورونا. وأكد  الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء تجهيز نزل الشباب بشرم الشيخ بمعمل وجهاز أشعة وفرق طبية مجهزة لفرض الحجر الصحي وعزل كافة الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد  دون ظهور  أعراض المرض عليهم وذلك لتقديم الرعاية والمتابعة الطبية اللازمة لهم .



وأوضح رخا بأن جميع مستشفيات المحافظة مخصص بها غرف لعزل كافة الحالات المصابة  بأمراض معدية ومن ضمنها فيروس كورونا المستجد، مؤكدا تجهيز أطقم طبية بكافة مستشفيات المحافظة لاتخاذ  الإجراءات الوقائية والعلاجية اللازمة حيال تلك الحالات المشتبه بإصابتها بأمراض معدية ومن بينها  فيروس كورونا المستجد.

حيث تقوم الأطقم  الطبية بإتباع كافة الإجراءات الوقائية من خلال وضع حالات الاشتباه في غرف العزل وأخذ المسحات وسحب عينات الدم وإرسالها للمعامل للتأكد من إصابة الحالات المشتبه بها مع وضع الحالات تحت المتابعة والملاحظة المستمرة لحين ثبوت إيجابية او سلبية التحاليل .

  وفي سياق متصل تم اكتشاف إصابة جديدة بفيروس كورونا لبائع مفروشات متجول  يسكن في عمارات حي الزهراء بطور سيناء   ومخالط له وضع في الحجر الصحي   وعلى الفور انتقلت فرق الطب الوقائي وقامت بتطهير وتعقيم  العمارة  وعزل المريض بمستشفي طور سيناء العام.
 اقرا ايضا :



         
بعد اكتشاف إصابات جديدة بفيروس كورونا.. تخصيص نزل شباب بشرم الشيخ للحجر الصحي
بعد اكتشاف إصابات جديدة بفيروس كورونا.. تخصيص نزل شباب بشرم الشيخ للحجر الصحي
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