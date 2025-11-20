قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحرير 40 محضرًا تموينيًا خلال حملات على المخابز والأسواق بمركز منفلوط

حملات تموينية بأسيوط
إيهاب عمر

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن تحرير 40 محضرًا تموينيًا متنوعًا خلال حملة رقابية شنتها مديرية التموين على المخابز البلدية والأسواق بمركز منفلوط، في إطار الحملات الدورية والمفاجئة لضبط الأسواق وضمان وصول الدعم لمستحقيه، ومكافحة الغش التجاري، تنفيذًا لتوجيهات الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، واهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

حملات رقابية مكثفة على المخابز البلدية

وأوضح المحافظ أن مديرية التموين بأسيوط، بقيادة خالد محمد، وكيل الوزارة، نفذت حملات رقابية مكثفة على المخابز البلدية ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود والأسواق، للتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية، وضمان جودة وسلامة السلع الغذائية قبل طرحها للمواطنين.

12 محضر نقص وزن

وقال إن الحملة الصباحية على المخابز البلدية أسفرت عن تحرير محاضر شملت 12 محضر نقص وزن، ومحضر غلق في مواعيد العمل، و2 محضر مخالف للمواصفات، و4 محاضر سجلات، و5 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، و3 محاضر بون، و4 محاضر نظافة، و2 محضر عدم وجود ميزان.

وأضاف محافظ أسيوط أن الحملة المسائية، بالتعاون مع الطب البيطري، أسفرت عن تحرير عدد من المحاضر من بينها، محضر جنحة ضد محطة مواد بترولية لتجميعها كمية من مادة السولار بلغت 9493 لترا، وآخر جنحة لتعطيل وحدة القياس بالمحطة، ومحاضر جنح لمحطات بدون رخصة، بالإضافة إلى محاضر ضد محل لبيع وتصنيع الحلوى بدون ترخيص، وأحد المطاعم لحيازته لحوم غير صالحة بلغت 15 كيلو دهون، و3 كيلو فراخ متبلة، و5 كيلو لحوم مجمدة، وكذلك محضر ضد سوبر ماركت لوجود سلع منتهية الصلاحية وعدد من السلع غير مصحوبة بفواتير.

وأكد اللواء هشام أبو النصر أهمية تكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز ومنافذ البيع بالمراكز والقرى، لضمان توافر السلع الغذائية، وصول الدعم لمستحقيه، وحماية المستهلك من الغش التجاري، وردع المخالفين الذين يسعون لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وناشد محافظ أسيوط المواطنين الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الخط الساخن لغرفة عمليات المحافظة (114)، أو من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على الرقم (16528).

دماغ صناعية حقيقية

من الخيال للواقع .. علماء ينجحون في بناء نسيج دماغي بدون مواد حيوانية

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

