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أخبار البلد

لسه الأماني ممكنة.. 10 إجراءات تعيد كورونا لمربع صفر.. وما زلنا في المنحنى الصاعد

السبت 09/مايو/2020 - 01:46 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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محمد غالي
قال خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إنه لكي يتم تقليل حالات انتشار فيروس كورونا المستجد، يجب الالتزام بالتباعد الاجتماعي وتقليل المخالطة، والالتزام بالإجراءات الوقائية.

وأوضح مجاهد، أنه يجب الإكثار من شرب السوائل في المدة بين الإفطار والسحور، والحرص على اتباع نظام غذائي صحي مما يقوي الجهاز المناعي، داعيا المواطنين، خاصة خلال آخر أسبوعين من شهر رمضان الكريم قبيل عيد الفطر المبارك، إلى ضرورة تعديل السلوكيات التى اعتدنا عليها.

ونصح مستشار وزيرة الصحة والسكان، بعدم الإسراف في الخروج للتسوق، وتقليل التجمعات، وعند الخروج للضرورة لا بد من اتباع جميع الإجراءات الوقائية وارتداء الكمامات، وغسل الأيدي باستمرار أو فركها بالكحول، لتقليل فرص الإصابة بالفيروس.

وقال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام للنقابة العامة للأطباء، إنه لا يمكن لأحد التنبؤ بما يحدث في الغد، خاصة في زمن فيروس كورونا.

وأضاف الطاهر، في تصريحات لـ"صدى البلد": "ما زلنا في المنحنى الصاعد لانتشار فيروس كورونا، وارتفاع عدد الإصابات".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 58 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1945 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2416 حالة، من ضمنهم الـ 1945 متعافيًا.

وقال إنه تم تسجيل 495 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبيان، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.

وأضاف أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، الجمعة، هو 8476 حالة من ضمنهم 1945 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و503 حالات وفاة.

وفى هذا الصدد، كشف مجاهد أن هناك عددا من المحافظات سجلت انخفاضا ملحوظا فى معدل ظهور الإصابات بها عن معدلاتها فى آخر أسبوعين وهى دمياط، جنوب سيناء، وبورسعيد، والبحر الأحمر، وذلك بسبب وعى المواطنين والتزامهم بالإجراءات الوقائية، فيما ارتفع معدل ظهور الإصابات عن معدلاتها خلال ذات الفترة بمحافظات أخرى، وذلك بسبب عدم التزام المواطنين بتلك المحافظات بالإجراءات الوقائية. 

وأضاف أنه فى حال الشعور بأي أعراض مرضية، يرجى سرعة التوجه إلى أقرب مستشفى صدر أو حميات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، كما أكد على تخصيص الخطين الساخنين 105 و15335 لتلقى استفسارات المواطنين، كما يمكن التواصل من خلال الواتساب أو تطبيق الموبايل الخاص بالوزارة.

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