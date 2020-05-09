لطلاب النقل.. تعرف على كيفية عمل مشروع بحثي بـ خدمة اجتماعية حلوان

أعلن المجلس الأعلى للجامعات، استبدال الامتحان التقليدي للفصل الدراسى الثاني لطلاب سنوات النقل بالجامعات المصرية بمشروع بحثي أو امتحان إلكتروني.
وصرح مجلس جامعة حلوان، أن كل كلية بالجامعة أو أعضاء هيئة التدريس بها، بدأ بإعداد نماذج استرشادية لطلاب النقل لتسهيل طريقة عمل المشاريع البحثية.
وشمل النموذج الاسترشادي على:
1- أن يبدأ البحث مقدمة لا تزيد عن صفحة واحدة وتكون متعلقة بموضوع البحث و تمهيدا له و يطرح بها اهم افكار البحث .
2- سرد عناصر وأفكار الموضوع البحثي فيما لا يزيد عن خمس صفحات.
3- وضع التعريفات النظرية للمصطلحات التى تم استخدامها فى البحث فى صفحتين على الأكثر.
4- يكتب الطالب رئأيه العلمى فى الموضوع البحثي.
5- كتابة النتائج التى صول اليها الطلب من خلال البحث فيما لا يزيد عن صفحة واحدة.
6- كتابة المراجع و المصادر التى استخدمها الطالب فى هذا البحث.
وقد اعلن المجلس الاعلى للجامعات ان جميع طلاب الجامعات المصرية من المقرر ان يبدأو تسليم المشاريع البحثية الخاصة بهم فى الفترة من 31 مايو الى 21 يونيو.