النيابة تستمع إلى أقوال الجيران في واقعة العثور على جثة شاب مشنوقًا بالقاهرة

تستمع النيابة العامة منذ صباح اليوم، السبت، إلى أقوال أهالي منطقة الشافعي بمنطقة الخليفة للتحقيق في واقعة العثور على جثة عامل مشنوقا داخل شقته للوقوف على ملابسات الواقعة، وطلبت النيابة سرعة تحريات المباحث.





وأوضحت التحقيقات أن قسم شرطة الخليفة تلقى بلاغا بالعثور على جثة شخص داخل شقته بمساكن الشافعى بدائرة القسم.









وأشارت التحقيقات إلى أنه على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين أن المتوفى عامل فى العقد الثالث من عمره، وأنه كان يعانى من أزمة نفسية بسبب خلافات الزوجية، فقرر الانتحار للتخلص من حياته بشنق نفسه.





تم تحرير محضر، وتولت النيابة العامة التحقيق.