الأموال العامة تضبط قضيتي اتجار فى العملة خلال ٢٤ ساعة

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية فى مجال مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.





أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط قضيتي "اتجار غير مشروع فى النقد الأجنبى – تحويلات مالية غير مشروعة"، ضبط فيهما "شخصان".





وبلغ إجمالي المبالغ المضبوطة فيها (15000 جنيه مصرى) وكذا ضبط عملات أجنبية بما يعادل (148450 – مائة وثمانية وأربعون ألف وأربعمائه وخمسون جنيه مصرى "تم ضبطها نقديًا")، وكذا (7,060,000– سبعة ملايين وستون ألف جنيه مصرى) تم ضبطها مستنديًا.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال ضبط الجرائم التى تتعلق بالمال العام واستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.