AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

الأموال العامة تضبط قضيتي اتجار فى العملة خلال ٢٤ ساعة

السبت 09/مايو/2020 - 01:11 م
الاموال العامة تضبط
الاموال العامة تضبط قضيتين اتجار فى العملة
Advertisements
مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية فى مجال مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط قضيتي "اتجار غير مشروع فى النقد الأجنبى – تحويلات مالية غير مشروعة"، ضبط فيهما "شخصان".

وبلغ إجمالي المبالغ المضبوطة فيها (15000 جنيه مصرى) وكذا ضبط عملات أجنبية بما يعادل (148450 – مائة وثمانية وأربعون ألف وأربعمائه وخمسون جنيه  مصرى "تم ضبطها نقديًا")، وكذا (7,060,000– سبعة ملايين وستون ألف جنيه مصرى) تم ضبطها مستنديًا.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال ضبط الجرائم التى تتعلق بالمال العام واستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

6 متهمين و4 قضايا إتجار في العملة.. جهود الأموال العامة خلال 24 ساعة

الأموال العامة تضبط قضيتين اتجار فى النقد خلال ٢٤ ساعة

بحوزتهم 688 ألف جنيه و1800 دولار .. «الأموال العامة» تضبط 3 تجار عملة

الأموال العامة تضبط قضيتين اتجار فى العملة وهذه حصيلة المضبوطات

استغلال أزمة كورونا.. ضبط مصنع ينتج كمامات طبية غير مطابقة للمواصفات وطن ونصف كحول.. والقبض على شخص خزن كمية كبيرة من المستلزمات الطبية

الأموال العامة تضبط 4 متهمين بالاتجار فى العملة

ترشيحاتنا

ظهر بـ مسلسل مخرج 7.. ما المفلق الحساوي ؟

لافتة وعلى الموضة.. 15 صورة لـ إطلالات إنجي علي بعد تصدرها الترند

الـ var بالدوري.. اتحاد الكرة في ورطة بعد بيان الفيفا.. تفاصيل

بعد تطبيق الحظر الكلي.. الكويت تزف بشرى سارة عن شفاء كورونا

البنتاجون تسحب باتريوت من السعودية.. لماذا غاب سلاح الردع الأمريكي عن مهمة حماية منشآت النفط بالمملكة؟

رئيس الشركة المتورطة في محاولة خطف رئيس فنزويلا يكشف حقيقة علاقة أمريكا بالحادث

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حسن شاكوش وهيفاء وهبى الأبرز.. أسعار إطلالات المشاهير فى ثانى أسبوع من رمضان

داخل العناية المركزة.. إجراء ثاني ولادة قيصرية بمستشفى عزل العجمي.. واستقرار حالة الأم ومولودها

لافتة وعلى الموضة.. 15 صورة لـ إطلالات إنجي علي بعد تصدرها الترند