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توك شو

أمير الكويت: التلاحم وترشيد الاستهلاك ضروري لمواجهة أزمة كورونا

السبت 09/مايو/2020 - 03:20 م
أمير الكويت
أمير الكويت
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نورهان رأفت
أكد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت،  ضرورة التلاحم ووحدة الصف خلال أزمة فيروس كورونا الراهنة، مشيرا إلى أنه وجه لمراجعة منهج الحياة اليومية، وترشيد الاستهلاك اليومي، داعيا الحكومة للعمل على ترشيد الإنفاق الحكومي.

وأثنى الصباح، خلال كلمة له اليوم، السبت، بشأن مستجدات فيروس كورونا، على النعم التي منحها الله لدولة الكويت، وعلى رأسها نعمة الأمن والسلام ورغد العيش.

وأشار أمير الكويت إلى أن دولته تواجه تحديا كبيرا وغير مسبوق، يتطلب الحفاظ على اقتصاد الكويت من أي هزات اقتصادية، خاصة مع تراجع أسعار النفط.

وأوضح أنه دعا في العديد من المناسبات إلى التركيز المستمر على الاستقلال الاقتصادي، والتركيز على الإنسان والثروات الطبيعية التي منحها الله له.
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