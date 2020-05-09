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أخبار البلد

485 مصريا عالقا في الكويت يغادرون للقاهرة على متن 3 رحلات جوية

السبت 09/مايو/2020 - 03:09 م
المصريين العالقين
المصريين العالقين بالخارج
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ا ش ا
تواصل اليوم السبت ولليوم الخامس على التوالي، الجسر الجوي بين الكويت والقاهرة؛ لنقل نحو 485 مصريا عالقا في الكويت، على متن ثلاث رحلات جوية.

وتضم الرحلة الأولى التي أقلعت على متن طائرة شركة الخطوط الجوية الكويتية 195 راكبا، فيما ضمت الرحلتان الثانية، والثالثة، اللتان سيرتهما شركة طيران الجزيرة، 145 راكبا لكل رحلة.

وخضع جميع المصريين المسافرين للعديد من الاجراءات الوقائية في مطار الكويت الدولي، بداية من قياس درجة الحرارة قبل دخولهم على أبواب المطار، مرورا بتعقيمهم عبر بوابة الدخول، ثم اصطفافهم في صفوف انهاء اجراءات السفر بمسافات لا تقل عن متر بين كل مواطن والآخر، انتهاء بعملية تعقيم حقائبهم قبل شحنها على كل طائرة؛ وذلك في إطار الاجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وكان الجسر الجوي بين الكويت والقاهرة، والمخصص لنقل المصريين العالقين، قد انطلق الثلاثاء الماضي، من خلال تسيير رحلتين على متن شركة مصر للطيران، نقلتا نحو 580 من العالقين، من بينهم نسبة كبيرة من النساء والأطفال وكبار السن.

تجدر الإشارة إلى أن السفارة المصرية لدى الكويت، قد أعلنت الاثنين الماضي، بدء تسيير رحلات جوية لنقل العالقين من أبناء الجالية، موضحة أنها كانت تتابع مع المسئولين الكويتيين، ترتيبات تسيير رحلات الطيران، بعد أن وافها الجانب الكويتي بالبيانات الخاصة بالمسجلين في مراكز الايواء نهاية الأسبوع الماضي، والتي تم موافاة القاهرة بها.
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